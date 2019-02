Bundesliga J20 : le Bayern Munich perd du terrain sur Dortmund

Le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, s'est incliné face au Bayer Leverkusen (3-1).

Ce sont pourtant les Bavarois qui avaient ouvert le score à la 41ème minute par l'intermédiaire de Leon Goretzka.

Mais en deuxième mi-temps, les joueurs du Bayer ont pris le contrôle du match et inscrit trois buts. Leon Bailey, Kevin Volland et Lucas Alario sont les hommes qui ont permis à Leverkusen de mettre le Bayern au tapis.

Kevin Volland, buteur face au Bayern Munich

Cette nouvelle défaite, la 4ème cette saison, n'arrange pas les affaires des Bavarois qui voient Dortmund prendre un peu plus d'avance au classement. Sept points séparent les deux clubs.

Mais pour Niko Kovac, l'entraineur du Bayern Munich, ses joueurs doivent trouver en cet écart une source de motivation.

"Nous allons continuer à regarder le classement. Cela doit nous motiver à tout donner ", a-t-il déclaré.

Dortmund et Gladbach aux avant-postes

La joie des joueurs de Mönchengladbach

Dortmund n'a pas complètement profité de la défaite du Bayern Munich. Les hommes de Lucien Favre n'ont pris qu'un point face à Francfort, les deux équipes se quittant sur le score de (1-1).

Les deux clubs, qui ont marqué en première mi-temps, ont eu de nombreuses occasions de s'imposer mais Roman Bürki et Kevin Trapp ont tout deux réalisé de très beaux arrêts.

Finalement, la défaite du Bayern Munich profite surtout au Borussia Mönchengladbach. Après sa victoire (2-0) face à Schalke 04, le club a récupéré la place de dauphin.

Bundesliga : les autres résultats

Emil Forsberg et Willi Orban, auteur d'un doublé

Le RB Leipzig s'est imposé (3-0) face à Hanovre, la lanterne rouge, et garde la 4ème place.

Victoire (1-0) de Wolfsburg sur le Hertha Berlin. Match nul (2-2) entre Stuttgart et Fribourg mais aussi entre Nuremberg et le Werder (1-1) et entre Hoffenhein et Düsseldorf (1-1)

Enfin belle victoire d'Augsbourg contre Mayence (3-0).

Ligue des Champions de la CAF : un record pour le TP Mazembe

Dans le groupe A, l'ASEC Mimosas s'est incliné face à Memelodi Sundowns (3-1) tandis que le Wydad Casablanca s'est imposé contre Lobi Stars (1-0). Au classement de la poule, les Sud-africains et les Marocains sont en tête avec 6 points.

Dans le groupe B, Horoya a battu le FC Platinium (1-0). Les deux leaders de la poule, les Orlandos Pirates et l'Espérance de Tunis, se sont quittés sur le score vierge de (0-0).

Dans le groupe C, alors que la rencontre entre Ismaily et Constantine a été annulée puisque le club égyptien a été suspendu de la compéition par la CAF il y a 15 jours, le TP Mazembe a réalisé le carton du week-end. Les Congolais se sont imposés (8-0) face aux Tunisiens du Club africain. C'est tout simplement la victoire la plus large de l'histoire de la compétition !

Enfin dans le groupe D, l'AS Vita Club a été tenu en échec sur sa pelouse par la JS Saoura (2-2). De son côté, Al-Ahly a batty les Tanzaniens de Simba sur le score large de (5-0).

Musa Bility contre Ahmad Ahmad

Musa Bility, membre du Comité exécutif de la CAF, a démissionné de deux de ses fonctions au sein de l'insitution.

Le Libérien, ex-opposant à Issa Hayatou et ancien candidat à la présidence de la FIFA, s'en prend cette fois à l'actuel patron du foot africain, Ahmad Ahmad, qu'il accuse d'abus de pouvoir.

Tennis : Zverev ne disputera pas la Coupe Davis

Alexander Zverev au service

Bien que l'Allemagne ait obtenu son ticket ce weekend grâce à sa performance face à la Hongrie, Alexander Zverev, numéro 3 mondial, a confirmé qu'il ne participerait pas à la nouvelle version de la Coupe Davis étant défavorable à la réforme de l'épreuve.

"Je n'aime pas du tout ce nouveau format, j'ai souvent joué en Coupe Davis et j'aimerais la gagner pour l'Allemagne avec l'ancien format", a-t-il déclaré hier.

La nouvelle formule, qui a été proposée par la star du football espagnol et amateur de tennis Gerard Piqué, prévoit en phase finale des rencontres en trois matches au lieu de cinq, au meilleur des trois sets au lieu de cinq, et condensées sur une semaine au même endroit.

Football américain : les Patriotes et Tom Brady font l'histoire

Tom Brady, le quaterback des Patriots

Devant des centaines de millions de téléspectateurs dont plus de 200 millions rien qu'aux Etats-Unis, ce sont les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui se sont imposés (13-3) face aux Rams de Los Angeles.

Une victoire qui va marquer l'histoire du sport américain puisque l'équipe de Boston devient la plus titrée à égalité avec les Steelers de Pittsburgh.

Plus important encore, la star de l'équipe, Tom Brady, 41 ans, devient le footballeur le plus titré avec six Superbowl remportés.

Il rejoint au Panthéon du sport américain des personnalités telles que Michael Jordan, Tiger Woods ou encore Serena Williams.