Bundesliga J20 : le Bayern Munich assure l'essentiel

Si la manière n’était pas au rendez-vous pour le champion en titre vendredi soir sur la pelouse du Hertha Berlin, l’essentiel a été assuré. Grâce à un but de Kingsley Coman, le Bayern Munich a remporté son 15e match de la saison, son cinquième de suite.

De quoi conserver une jolie avance sur ses concurrents. Pour le directeur sportif Hasan Salihamidzic, l’important reste toujours la victoire, qu’importe s'il faut parfois un peu de "réussite".

Leipzig reste en embuscade, Schalke 04 coule un peu plus

De son côté, le RB Leipzig conserve sa deuxième place. Les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés sans difficulté 3-0 face à Schalke 04. Une victoire qui leur permet de rester à sept points du Bayern Munich et donc de ne pas voir les Bavarois prendre un peu plus le large.

Pour Schalke 04, cette nouvelle défaite, conjuguée à la victoire de Mayence 1-0 face à l’Union Berlin, réduit encore plus ses chances de maintien en Bundesliga, même s’il y a un peu de positif à retenir pour Christian Gross. Le technicien suisse estime en effet que l’arrivée du défenseur et champion du monde Shkodran Mustafi peut avoir un impact sur le reste de la saison.

"Il a fait ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire stabiliser l'équipe en défense, il a donné des consignes à ses coéquipiers et je suis convaincu que c'est un transfert réussi. Il a une grosse personnalité ", a déclaré l'entraîneur en conférence de presse.

Dortmund cale à nouveau, Wolfsburg et Leverkusen déroule

L’autre club de la Ruhr, le Borussia Dortmund, n’est certes pas dans la même difficulté au classement que son grand rival, mais ce début d’année 2021 ne lui sourit vraiment pas. Une semaine après sa belle victoire face à Augsbourg, le BVB est retombé dans ses travers en s’inclinant 2-1 sur la pelouse de Fribourg.

C’est déjà la troisième défaite de Dortmund en seulement un mois. Les coéquipiers de Marco Reus ne sont que sixièmes, avec 32 points au compteur.

Devant le Borussia Dortmund, Wolfsburg conserve sa troisième place. Les Loups ont enchaîné ce week-end leur quatrième victoire consécutive en s’imposant 2-0 contre Augsbourg avec un 14e but cette saison pour Wout Weghorst. La 4ème place est elle occupée par Francfort, vainqueur 3-1 de Hoffenheim, tandis que Leverkusen, auteur du carton du week-end 5-2 contre le VfB Stuttgart, pointe à la cinquième place.

Cologne remporte le derby du Rhin

Dans le bas du classement, outre les défaites du Hertha Berlin et de Schalke 04 et la victoire de Mayence, on note la bonne opération de Cologne. En battant le Borussia Mönchengladbach 2-1 lors du derby du Rhin, les Colonais se sont donnés de l’air. Désormais 14es, ils comptent quatre points d’avance sur la place de barragiste.

Pour l'entraîneur Markus Gisdol, c’est tout simplement la victoire la plus importante de la saison pour le moment.

"Il est difficile de décrire les émotions que nous ressentons. Nous venons de vivre une journée intense, qui s'est bien terminée. Cette victoire dans le derby représente beaucoup de choses pour nos fans. Nous en sommes conscients. C'est une victoire qui représente aussi beaucoup de choses pour notre équipe, plus que les victoires précédentes au cours de la saison",a-t-il confessé après la rencontre.

A noter que cette 20e journée de Bundesliga n’a pas pu aller à son terme puisqu’en raison d’une tempête de neige dans le nord-ouest de l’Allemagne, la rencontre entre l’Arminia Bielefeld et le Werder Brême a été reportée.