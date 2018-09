Bundesliga J2 : le Bayern Munich prend les commandes

Sans surprise, le Bayern Munich vire en tête après cette deuxième journée de championnat.

Les Bavarois ont enregistré leur deuxième victoire en autant de matchs en battant le VfB Stuttgart du champion du monde Benjamin Pavard (3-0).

Les buts ont été inscrits par Robert Lewandowski, Thomas Müller et Leon Goretzka.

Leon Goretzka après son premier but pour le Bayern Munich en Bundesliga

Et pour la nouvelle recrue du Bayern Munich, aussi passeur décisif, ce match face Stuttgart constitue déjà une référence et il remercie ses coéquipiers pour avoir facilité son adaptation.

" Je pense que dois surtout complimenter l'équipe. Ils m'ont bien reçu et ont facilité mon arrivée. Je pense que lorsque vous vous sentez à l'aise, vous jouez mieux. Ce match était comme une première étape", a-t-il déclaré dimanche, en marge d'un photoshoot avec son nouveau club.

Wolfsburg et Berlin dans le sillage du Bayern





Les Loups célèbrent leur premier but face à Leverkusen

Pour l'instant la deuxième place est occupée par le VfL Wolfsburg.

Barragistes l'an passé, les Loups vivent un début de saison parfait. Aprés leur victoire (2-1) la semaine passée face à Schalke 04, ils ont n'ont fait qu'une bouchée du Bayer Leverkusen et se sont imposés (3-1).

A la troisième place, on retrouve le Hertha Berlin, vainqueur ce dimanche de Schalke (2-0), qui, comme la semaine dernière, a fini la rencontre à 10 et vit donc un début de saison très compliquée.



Dortmund perd des points

Axel Witsel à la lutte avec Waldemar Anton

Avec des favoris qui piétinnent comme Leverkusen, Schalke, ou encore Leipzig, auteur d'un match nul face au promu Düsseldorf (1-1), Dortmund paye cher son faux-pas sur la pelouse de Hanovre (0-0), vendredi soir.

Malgré neuf tirs dont trois cadrés, les joueurs de Lucien Favre n'ont pas réussi à marquer et ont livré une performance offensive décevante.

L'équipe jouait une nouvelle fois sans numéro 9 puisque la recrue Paco Alcacer, arrivée il y a quelques jours en provenance du FC Barcelone, n'était pas encore prête à jouer.

Hoffenhein se relance

Julian Nagelsmann, entraineur d'Hoffenheim

Les hommes de Julian Nagelsmann se sont bien repris après leur défaite controversée face au Bayern Munich la semaine dernière. Ils ont battu Fribourg (3-1).

Match nul (1-1) entre Nuremberg et Mayence mais aussi entre Ausbourg et le Borussia Mönchengladbach.

Enfin vous avez pu suivre samedi sur nos ondes samedi après-midi la victoire du Werder Brême (2-1) sur la pelouse de l'Eintracht Francfort.

Yaya Touré retrouve la Grèce

Yaya Touré sous les couleurs de Manchester City

L'ancien capitaine des Eléphants, va faire son retour dans le championnat grec au sein duquel il avait évolué lors de la saison 2005/2006.

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester City, le milieu de terrain a signé ce week-end avec l'Olympiakos, le club le plus titre du pays avec 44 titres de champion.

Cette saison, le club du Pirée évoluera aussi en Ligue Europa, la seule compétition majeure de club que Yaya Touré n'a pas remporté.



US Open : les favoris sont toujours lá

Serena Williams lors de sa victoire face à Kai Kanepi

Chez les hommes, Juan-Martin Del Potro, vainqueur en 2009, s'est qualifié cette nuit pour les 1/4 de finale en éliminant le Croate Borna Coric en trois sets, Rafael Nadal en a fait de même mais quatre sets face au Géorgien Nikoloz Basilashvilli.

Aujourd'hui, Novak Djokovic et Roger Federer auront pour mission de rejoindre les deux hommes au prochain tour de la compétition.

Chez les femmes, ça passe pour la tenante du titre du Sloane Stephens mais aussi pour Serena Williams.

L'ancienne numéro une mondiale, a tout de même eu besoin de trois sets pour éliminer l'Estoniennne Kai Kanepi. Malgré les difficultés connues lors de son 1/8ème de finale, Serena Williams reste detendue.

"Heureusement, je n'ai pas vraiement ressenti de pression et d'ailleurs je ne ressens pas vraiment de pression sur ce tournoi en général. Je sais que je suis sur le chemin du retour et je cherche juste à revenir à mon meilleur niveau. Alors je profite plus qu'autre chose pour être honnête", a-t-elle confessé en conférence de presse.