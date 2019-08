Bundesliga J2 : Dortmund reste en tête, victoire polémique pour le Bayern Munich

Vendredi soir, en ouverture de la 2ème journée de Bundesliga, les hommes de Lucien Favre se sont imposés 3-1 face au 1. FC Cologne.

Une victoire logique mais qui a mis du temps à se dessiner puisque le BVB était mené à l'issue des 45 premières minutes de jeu suite à un but de Dominic Drexler.

Dortmund s'est bien repris en deuxième mi-temps et a fini par s'imposer grâce à des buts signés Jadon Sancho, Achraf Hakimi et Paco Alcacer.

Le tournant du match a été l'entrée en jeu de Julian Brandt qui a changé l'équipe de Lucien Favre.

"D'une manière générale, les changements, c'est toujours important, et ce quelque soient les joueurs qui rentrent. Ce soir, c'était d'abord Achraf Hakimi et moi, puis Jacob Bruun Larsen. Quelque soit le joueur sur le banc, dès qu'il rentre, il essaye de donner une nouvelle impulsion à son équipe. Aujourd'hui, ça a parfaitement fonctionné", a expliqué Julian Brandt, après la rencontre.

Après deux journées de championnat, le Borussia Dortmund reste pour le moment en tête au classement.



Dortmund n'est pas seul en tête

Quatre équipes comptent autant de point que le Borussia, qui n'est donc en tête qu'à la différence de but.

Il s'agit de Wolsburg qui s'est imposé face au Herthe Berlin 3-0, de Fribourg qui a battu le promu Padeborn 3-1, de Leverkusen qui s'est défait de son voisin, le Fortuna Düsseldorf 3-1 et du RB Leipzig qui a dominé l'Eintracht Francfort 2-1.

Le Bayern gagne, l'arbitrage fait polémique





Une semaine après son match nul surprise face au Hertha Berlin, le Bayern Munich s'est repris face à Schalke 04.

Les Bavarois se sont imposés 3-0 à Gelsenkirchen grâce à un triplé de Robert Lewandowski.

Mais cette victoire du Bayern a fait couler beaucoup d'encre depuis samedi puisque deux mains effectuées dans la surface de réparation par des joueurs Bavarois, en l'occurence Benjamin Pavard et Ivan Perisic, n'ont pas été sifflées.

L'arbitre de la rencontre Marco Fritz a déclaré, après coup, "que si les assistants en charge de l'arbitrage vidéo lui avaient proposé de regarder le ralenti, il aurait sans aucun doute siffler pénalty" mais ces derniers ne l'ont pas averti.

Un fait que ne comprend pas David Wagner, l'entraineur des Knappen.

"Après la rencontre, j'ai revu les actions d'une seule perspective, mais cela m'a suffi : sur la première, le bras est décollé, il est à 90 degrés. La tête de Matija Nastasic allait vers le but, voire dans le but, et elle a été bloquée", a affirmé le technicien allemand.

"Sur la seconde action, la main est claire : Ivan Perisic est dans le mur, il voit la balle arriver de loin et fait un geste volontaire. Je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été sifflé. Pour moi, il n'y a pas de discussion possible : ce sont deux mains qui sont claires, et il y aurait dû y avoir pénalty à chaque fois."

Autres résultats : l'Union Berlin prend son premier point

Le club de l'est de la capitale a obtenu le point du match nul sur la pelouse d'Augsbourg 1-1 et ce malgré une expulsion en fin de rencontre. C'est le premier point glâné par les Berlinois en Bundesliga.

Le Borussia Mönchengladbach s'est lui imposé 3-1 face à Mayence avec notamment le premier but sous ses nouvelles couleurs de Breel Embolo.

Enfin, Hoffenheim a battu le Werder Brême 3-2.

Coupes continentales africaines : les favoris passent le tour préliminaire

En Ligue des Champions de la CAF, les favoris sont passés sans trop d'encombres.

Le Raja Casablanca, l'USM Alger, l'Etoile du Sahel, Mamelodi Sundowns, l'AS Vita Club, Horoya et le Premiro de Agosto, pour ne citer qu'eux, se sont qualifiés.

Les clubs egyptiens n'ont eux pas fait de quartier puisque Zamalek et Al-Ahly se sont imposés avec un score sur les deux manches de 13-0 alors que les Tchadiens d'Elect Sport se sont eux qualifiés pour la première fois de l'histoire pour le tour de cadrage.

En Coupe de la confédération, ça passe pour l'AS Kigali, le Pyramids FC, le DC Motema Pembe, l'AS Pélican ou encore le Santoba FC.



Jeux Africains : derniers résultats

En basket, on disputait ce week-end les finales du tournoi 3x3.

Chez les hommes, la victoire est revenue à Madagascar qui a battu l'Egypte 21-19. Chez les femmes, c'est le Nigéria qui s'est imposé d'un point face face Mali 21-20.

En Altérophilie, Madagascar a glâné deux médailles d'or tandis qu'en tennis de table, l'Egypte a remporté le double-mixte.

En natation, les dernières épreuves ont largement été dominées par l'Egypte et l'Afrique du Sud.

Les deux nations remportant chacune trois médailles d'or supplémentaires sur la dernière journée des épreuves aquatiques.

Aujourd'hui, début des épreuves d'athlétisme avec notamment les séries du 100m dames et l'entrée en lice de la star ivorienne Marie Josée Ta Lou.

US Open : Williams-Sharapova d'entrée

Début cet après-midi à 15h TU du 4ème et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison : l'US Open

Chez les femmes, un choc dès cette première journée va opposer deux anciennes numéro une mondiale : Serena Williams et Maria Sharapova.

C'est la rencontre phare de ce premier tour, surtout que les deux femmes n'ont jamais caché le fait de ne pas s'apprécier en dehors des cours.

Une rencontre tellement attendue outre-Atlantique que même la tenante du titre, Naomi Osak, n'a pas pu cacher son impatience en conférence de presse.



"Evidemment que je vais regarder, vous aussi, tout New York va regarder ce match !", a-t-elle déclaré.

Chez les hommes, le tenant du titre, Novak Djokovic, fera lui son entrée face à l'Espagnol Roberto Carballés Baena.