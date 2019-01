Bundesliga J19 : Dortmund leader intraitable

Pas de changement en tête du classement de la Bundesliga puisque le Borussia Dortmund reste leader suite à sa belle victoire (5-1) sur Hanovre. Achraf Hakimi, Marco Reus, Raphael Guerreiro Mario Götze et enfin Axel Witsel ont été les buteurs côté BvB.

Grâce à cette nouvelle victoire, la 15ème de la saison, les hommes de Lucien Favre gardent 6 points d'avance sur le Bayern Munich qui s'est lui imposé (4-1) face à Stuttgart.

Gladbach et Leipzig restent en embuscade

Ibrahima Konaté, buteur pour le RBL

Les deux clubs qui occupent actuellement la 3ème et la 4ème place ont vécu un week-end tranquille.

Si les Poulains se sont imposés face à Augsbourg (2-0), les hommes de Ralf Rangnick se sont eux défaits, avec la manière, du Fortuna Düsseldorf (4-0) avec notamment le premier but en Bundesliga pour le jeune défenseur français Ibrahima Konaté.

A la 5ème place, l'Eintracht Francfort a pour sa part marqué un temps d'arrêt en ne faisant pas mieux que match nul face au Werder Brême (2-2).

Leverkusen se refait une santé

Julian Brandt et Kai Havertz célèbrent la victoire de Leverkusen

Plutôt mal en point depuis le début de la saison, le Bayer a signé une jolie prestation face à Wolfsburg et s'est imposé (3-0).

Hoffenheim, vainqueur (4-2) de Fribourg s'accroche de son côté à sa 6ème place.

Match nul entre le Hertha Berlin et Schalke 04 (2-2) et enfin victoire de Mayence face à Nuremberg (2-1). Le club franconien qui reste lanterne rouge au classement.

Football africain : décès de Pierre Ndaye Mulamba

Avec neuf buts inscrits lors d'une même CAN en 1974, l'attaquant Pierre Ndaye Mulamba alias "Mutumbula" détenait le record de buts inscrits dans une même édition.

Il est décédé, à 70 ans, en Afrique du Sud où il se trouvait depuis septembre 2018 pour des soins.

« La Confédération Africaine de Football (CAF) salue la mémoire d'un immense champion qui a beaucoup donné au sport-roi à travers l'Afrique en participant aux exploits de son pays » a déclaré le Président de le CAF Ahmad Ahmad en apprenant la nouvelle.

Au milieu des années 1970, "Mutumbula" s'est illustré aussi bien avec son club, l'AS Vita Club qu'avec la sélection de son pays, sacré en 1974 championne d'Afrique devant la Zambie.

Tennis : Djokovic dépasse Sampras

Novak Djokovic après sa victoire sur Rafael Nadal

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année a livré son verdict avec la victoire de Novak Djokovic.

Victoire expéditive pour le Serbe qui a disposé de Rafael Nadal en trois sets (6/3, 6/2, 6/3).

En remportant son 15ème titre du Grand Chelem, Novak Djokovic dépasse officiellement un certain Pete Sampras au classement des joueurs ayant gagner le plus de tournois majeurs.

Seul Roger Federer et Rafael Nadal se trouvent devant lui. Mais Novak Djokovic essaye de ne pas trop penser à chasser les deux hommes pour le moment.



"J'ai conscience que marquer l'histoire d'un sport que j'aime vraiment, c'est quelque chose de spécial et cela me motive bien sûr. Jouer des Grand Chelems et les plus grands tournois ATP est ma priorité absolue en cette saison et les saisons à venir. Combien de saisons sont à venir? Je ne sais pas. J'essaye de ne pas trop me projeter", a-t-il déclaré.

Chez les femmes, la victoire est revenue à Naomi Osaka.

Quatre mois après son sacre à l'US Open, la Japonaise s'est adjugée son deuxième tournoi du Grand Chelem en disposant, dans une finale à suspens, de la Tchèque Petra Kviova en trois sets (7/6, 5/7, 6/4).

Championnat du monde de handball : le Danemark sacré

Mikkel Hansen, meilleur joueur du tournoi

Les Danois se sont imposés hier en finale devant la Norvège (31-22).

Emmenés par Mikkel Hansen le meilleur joueur de ce mondial, ils ont dominé toute la compétition avec dix victoires en autant de matches. Ils ont d'ailleurs eu le mérite de barrer la route de la finale aux Français, doubles tenants du titre.

Les Bleus se sont tout de même consolés avec la 3ème place en s'imposant à l'arraché face à l'Allemagne (26-25).