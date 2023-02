Bundesliga J19 : le Bayern Munich renoue avec la victoire

Après trois matchs sans victoire, le Bayern Munich a repris ses bonnes habitudes en disposant du VfL Wolfsburg 4-2. Si le match n'a pas été de tout repos pour les Bavarois, notamment suite à l'expulsion de Joshua Kimmich à la 54è minute de jeu, la victoire leur permet de rester leader.

Ce résultat fait aussi du bien au moral des troupes, quelques jours après la sortie très médiatique de Manuel Neuer dans les médias britanniques et allemands.

Une victoire "très importante" donc, comme l'a déclaré l'entraîneur Julian Nagelsmann après la rencontre.

L'Union et Dortmund restent en embuscade

Pour le moment, le Bayern Munich conserve donc un point d'avance sur l'Union Berlin qui s'est aussi imposée ce week-end. Samedi, au terme d'une rencontre équilibrée, les Berlinois ont disposé de Mayence 2-1. Jordan Siebatcheu a inscrit le but décisif à la 84è minute de jeu.

Derrière l'Union, à un point, on retrouve le Borussia Dortmund. Les Borussen continuent leur début d'année 2023 parfait. Samedi, ils sont imposés tranquillement 5-1 face à un SC Fribourg, réduit à dix dès la 17è minute de jeu. Sébastien Haller, qui a effectué son retour il y a deux semaines, a marqué le troisième but du BVB, ouvrant ainsi son compteur but en Bundesliga.

Sébastien Haller a été éloigné des terrains pendant plusieurs mois en raison d'un cancer Image : Eibner-Pressefoto/Bahho Kara/picture alliance

Pour Edin Terzic, l'entraîneur du Borussia, son équipe a livré son meilleur match de la saison pour le moment.

"Je pense que nous avons réalisé une très bonne performance (...) J'ai notamment beaucoup apprécié la manière dont les gars ont joué en deuxième mi-temps - elle était presque parfaite", a-t-il déclaré après la rencontre.

Le Borussia qui a par ailleurs profité du match nul 0-0 du RB Leipzig sur la pelouse de Cologne pour prendre seul la troisième place. Les hommes de Marco Rose sont désormais quatrièmes, à un point du BVB. Ils ne possèdent qu'une unité d'avance sur l'Eintracht Francfort, vainqueur du Hertha Berlin 3-0 grâce notamment à un doublé de Randal Kolo Muani.

L'Eintracht enfonce le Hertha, Schalke 04 revient petit à petit

Cette victoire de l'Eintracht n'arrange pas les affaires du Hertha.

La Vieille Dame reste à la 17è place et voit Schalke 04 revenir petit à petit. Ce week-end, les Knappen ont enchaîné leur deuxième match sans défaite, un match nul 0-0 face au Borussia Monchengladbach.

Une rencontre durant laquelle ils se sont procurés plusieurs occasions, comme la semaine passée face à Cologne, confirmant ainsi leur meilleure forme en 2023.

"On a montré que nous étions capables de nous créer beaucoup d'occasions. Il manque encore un petit truc, le dernier centimètre. Mais cela me donne quand même de l'espoir pour les prochaines semaines", a affirmé le portier Ralf Fährmann.

"Nous sommes devenus plus constants au fil des matchs - si on excepte le match contre Leipzig, au cours duquel nous n'avons pas été bons. Nous avons toujours bien joué, nous avons toujours eu des occasions. Et je pense que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on finisse par y arriver."

Leverkusen chute à nouveau, Hoffenheim en perdition

Dans les autres résultats de cette journée, le Bayer Leverkusen a de nouveau chuté, cette fois-ci sur la pelouse d'Augsbourg 1-0. Les hommes de Xabi Alonso restent englués au milieu du tableau à la dixième place, les Souabes occupent, eux, la 13è place et se donnent un peu d'air au classement.

Rien ne va plus pour Hoffenheim, qui n'a toujours pas gagné en 2023. Samedi, le club d'Ihlas Bebou a été étrillé 5-2 par le VfL Bochum. Une défaite qui le plonge à la 14è place, dans le même nombre de points que Bochum, 15è.

Enfin Stuttgart continue aussi d'être en difficulté. Le VfB s'est incliné 2-0 face au Werder Brême et reste ainsi 16è. Le Werder remonte, lui, à la 8è place.