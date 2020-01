Bundesliga J18 : Leipzig reste en tête, Erling Haaland sauve le BvB

Pas de changement en tête du classement de la Bundesliga, puisque grâce à sa victoire 3-1 face à l'Union Berlin, le RB Leipzig conserve sa position.

La partie a tout de même été moins tranquille que prévu pour les hommes de Julian Nagelsmann, qui se sont retrouvés menés au score de la 10ème à la 57ème minute.

C'est évidemment Timo Werner qui a permis au RB de revenir dans le match.

L'international allemand, auteur d'un doublé durant cette rencontre, porte son total de buts à 20.

Mais pour lui, au-delà de ses stats individuelles, son but premier est d'aider son équipe à remporter le titre.

"Il n'y a pas que cette année que je veux briller. Je veux être bon tout le temps, notamment pour l'équipe. Je veux aider mon équipe, et en tant qu'attaquant, je veux marquer autant de buts que possible, ou alors délivrer des passes décisives. Cela me réjouit, et je veux continuer ainsi", a-t-il déclaré après la rencontre.

Le FC Bayern, nouveau dauphin de Leipzig

Les Bavarois se sont imposés 4-0 face au Hertha Berlin. Les quatre buts ont été inscrits en seconde mi-temps.

Si les hommes de Hansi Flick récupèrent la deuxième place, ce n'est pas que grâce à leur victoire; en effet, ils ont aussi pu compter sur la défaite du Borussia Mönchengladbach sur la pelouse de Schalke 04 2-0.

Les Poulains ont subi la loi des Knappen et surtout celle de leur nouvelle recrue, Michael Gregoritsch. L'international autrichien, arrivé cet hiver en provenance d'Augsbourg, a inscrit un but et délivré une passe décisive pour son premier match sous ses nouvelles couleurs.

"Si cela a bien fonctionné d'entrée, c'est parce que j'ai bien été accepté ici. L'équipe m'a bien accueilli, cela a rendu les choses très simples pour moi. Je suis heureux d'être ici, de pouvoir me batte à fond pour cette équipe, de pouvoir de nouveau être sur un terrain et de pouvoir jouer au football", a-t-il expliqué après le match, vendredi soir.

Dortmund sauvé par sa recrue

Mené 1-0 puis 3-1, le Borussia Dortmund a réussi à renverser la vapeur et à s'imposer 5-3 notamment grâce à un triplé de sa nouvelle recrue Erling Haaland.

Le Norvégien de 19 ans, qui a commencé le match sur le banc, a donc plus que réussi son entrée en matière avec son nouveau club. Lui qui évoluait jusqu'il y a trois semaines au RB Salzbourg, en Autriche, n'a apparemment pas eu besoin de trop de temps pour s'acclimater à un nouveau championnat pourtant réputé comme beaucoup plus relevé.

"A la mi-temps, nous avions prévu que Haaland entre sur le terrain autour de la 55ème minute, et ce quel que soit le résultat. Il entre et il réduit immédiatement la marque. Cela a donné un certain élan à l'équipe, qui est repartie de l'avant, a pris des risques", a remarqué Lucien Favre, l'entraineur du BvB.

Nils Petersen, nouveau recordman à Fribourg

Le club de la Forêt Noire continue son bon parcours cette saison.

Cette fois-ci, c'est face à Mayence que les hommes de Christian Streich se sont imposés, victoire 2-1. Et durant cette rencontre, Nils Petersen a inscrit son 84ème but sous les couleurs de Fribourg. Une réalisation qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club, dépassant ainsi au classement un certain Jogi Löw.

De son côté, le Bayer Leverkusen s'est tranquillement imposé 4-1 face à Paderborn avec un doublé de Kevin Volland.

Cologne continue sa belle remontée : en battant Wolfsburg 3-1, les Colonais ont signé leur quatrième victoire de suite. Ils remontent à la 13ème place du classement.

Enfin Hoffenheim a chuté à domicile face à l'Eintracht Francfort 2-1, tandis que le Werder Brême s'est imposé sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf 1-0.

CAN de handball : fin du tour préliminaire

Dans le groupe A, malgré sa défaite face à l'Egypte (28-19), la RDC s'est qualifiée pour le prochain tour en compagnie des Egyptiens.

Dans le groupe B, même configuration, malgré une defaite face à l'Angola (31-26), leader du groupe, le Gabon est lui aussi passé.

Dans le groupe C, la Tunisie et le Cap Vert ont validé leur billet pour le tour principal en battant respectivement le Cameroun et la Côte d'Ivoire.

Enfin dans le groupe D, le choc entre le Maroc et l'Algérie a tourné en faveur des Algériens (33-30) mais les deux équipes se sont tout de même qualifiées.

Le tour principal commence dès aujourd'hui dans la capitale tunisienne.

Cyclisme : 1ère étape pour la Tropicale Amissa Bongo

Le départ de cette 15ème édition longue de 1.035 kilomètres sera donnée dans quelques heures à Bitam. Pour la première étape, les coureurs devront relier les 150 kilomètres qui séparent la ville du nord du Gabon à Ebolowa au Cameroun.

C'est toute une semaine de course qui attend les participants avec une arrivée prévue dimanche à Libreville.

Tennis : début de l'Open d'Australie

Après des semaines de spéculations, le premier Grand Chelem de la saison a bel et bien commencé cette nuit.

Grâce à la pluie qui s'est abattue sur Melbourne et aux vents violents qui ont soufflé sur la ville, la fumée toxique qui polluait l'air s'est dissipée. Si quelques feux continuent de brûler dans la région, une grande partie des incendies est désormais maîtrisée.

Cette nuit, les premiers matchs ont donc pu avoir lieu.

Chez les hommes, on note la victoire tranquille de Roger Federer face à l'Américain Steve Jonhson (6-3, 6-2, 6-2).

Chez les femmes, la tenante du titre Naomi Osaka s'est facilement imposée (6-2, 6-4) face à la joueuse tchèque Marie Bouzkova.

Ça passe aussi en deux sets pour Serena Williams contre la Russe Anastasia Potapova (6-0, 6-3), et pour Petra Kvitova face à sa compatriote Katerina Siniakova (6-1, 6-0).