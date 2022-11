Bundesliga J15 : Fribourg, premier chasseur du Bayern Munich

En s'imposant 2-0 sur la pelouse du FC Schalke 04 grâce à des buts signés Serge Gnabry et Eric-Maxim Choupo Moting, le Bayern Munich a terminé l'année civile 2022 sur une bonne note. Pas la meilleure des performances de la part de l'équipe de Julian Nagelsmann, mais pour l'entraîneur du Bayern, l'essentiel est assuré, à savoir les trois points :

"Ce n'était pas un feu d'artifice comme face au Werder Brême, mais ce n'était pas nécessaire, quelques jours avant le début du Mondial. Mais s'il avait fallu accélérer, nous aurions pu le faire", a déclaré le technicien allemand à l'issue de la rencontre.

Eric Maxim Choupo-Moting a inscrit six buts en Bundesliga cette saison

Fribourg puissance quatre

Grâce à cette victoire, le Bayern compte désormais 34 points, soit quatre longueurs d'avance sur Fribourg, qui a battu l'Union Berlin 4-1. Le grand bonhomme de la soirée n'est autre que Vincenzo Grifo, qui a signé un triplé. L'international italien, qui regardera le Mondial à la télévision, se réjouit de cette victoire mais aussi du comportement global de son équipe lors de cette première partie de saison :

"C'était le dernier match avant Noel, et nous voulions partir en vacances sur une victoire, parce que nous n'avions pas été bons quelques jours auparavant à Leipzig", a estimé le héros du match. "Nous sommes heureux, nous sommes deuxièmes, nous méritons cette place, nous n'avons pas volé nos points. Si on continue comme ca, on sera sur le bon chemin pour réaliser une très belle saison."

Avec 30 points, Fribourg compte deux longueurs d'avance sur le RB Leipzig, vainqueur 2-1 du Werder Brême, et trois sur l'Union Berlin, ainsi que sur l'Eintracht Francfort, qui a fait match nul 1-1 face à Mayence.

Vincenzo Grifo est depuis longtemps l'un des hommes forts de cette équipe de Fribourg

Gladbach détrousse Dortmund

S'il y a bien une équipe qui doit être bien être contente que ce soit les vacances, c'est bien le Borussia Dortmund. Le BvB, qui s'est lourdement incliné 4-2 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach en ouverture de cette 15è journée, réalise la mauvaise opération dans le haut du tableau. De son côté, Gladbach revient bien dans la course à l'Europe, ce qui réjouit l'international Jonas Hofmann, auteur du premier but de la rencontre :

"Nous avons effectué une prestation souveraine. Nous avons su rester calmes dans les moments importants, notamment quand Dortmund nous a mis la pression en première mi-temps. C'est ce que nous avait demandé l'entraîneur", a concédé Hofmann. "Nous sommes parvenus à jouer avec succès entre les lignes. En seconde période, nous avons continué sur le même schéma. Vraiment, je dirais que c'était une super prestation collective ce soir."

Jonas Hofmann qui fait bien évidemment partie des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Hansi Flick pour aller défendre les couleurs de la Nationalmannschaft au Qatar.

Nico Schlotterbeck ne s'est pas vraiment rassuré à quelques jours du Mondial

Diaby relance Leverkusen

Autre équipe qui finit très fort : le VfL Wolfsburg. En s'imposant 2-1 sur la pelouse de Hoffenheim, les Loups signent leur quatrième victoire de suite et remontent à la 9è place.

Ailleurs, le Bayer Leverkusen s'est imposé 2-0 face à Stuttgart grâce à un but de Moussa Diaby. 2-0, c'est également sur ce score que le Hertha Berlin a battu le 1.FC Cologne. C'est le Franco-Ivoirien Wilfried Kanga qui a ouvert la marque pour les joueurs de la capitale.

Moussa Diaby est plus que jamais le fer de lance de cette équipe du Bayer Leverkusen

Enfin, le VfL Bochum s'est imposé 1-0 à Augsburg grâce à un but de l'international ghanéen Christopher Antwi-Adjei. Bochum est toujours 17è, mais compte désormais 13 points au compteur.

La Bundesliga est désormais en pause. Elle reprendra vendredi 20 janvier, avec un choc entre le RB Leipzig et le Bayern Munich.