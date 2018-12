Bundesliga J15 : Dortmund sacré champion d'automne

Après à sa victoire (2-1) face au Werder Brême, le Borussia Dortmund a officiellement été sacré champion d'automne, c'est à dire vainqueur de la phase aller et ce deux journées avant la fin de cette dernière.

Marco Reus et Paco Alcacer

Contre le Werder, le BvB s'est imposé grâce à des buts de Paco Alcacer et Marco Reus. Avec 11 buts depuis le début de la saison, l'Espagnol est actuellement le meilleur buteur de la Bundesliga, tandis que le capitaine du Borussia, avec 11 réalisations, est deuxième au classement.

Suite à cette victoire, Dortmund garde neuf points d'avance sur ses concurents directs : le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich.

Gladbach et Munich en embuscade

David Alaba, auteur d'un but pour le Bayern Munich

Les deux clubs sont maintenant à égalité de points au classement avec 30 unités au compteur. Le Borussia Mönchengadbach, qui n'a pas pu faire mieux que (0-0) face à Hoffenheim n'est devant le Bayern Munich qu'à la différence de buts.

Les Bavarois, auteur d'un début de saison mitigée, reviennent enfin dans la course et ont enchainé leur 3ème victoire de suite en championnat.

Contre Hanovre, les hommes de Niko Kovac n'ont pas fait dans le détail et se sont imposés (4-0) avec des réalisations de quatre buteurs différents : Joshua Kimmich, David Alaba, Serge Gnabry et Robert Lewandowski.

Leipzig et Francfort s'accrochent

Filip Kostic face à Lukas Hradecky

Le RB Leipzig s'est imposé (4-1) face à Mayence grâce à un doublé de Timo Werner et un autre de Yussuf Poulsen tandis que Francfort a disposé du Bayer Leverkusen (2-1). Les deux clubs sont respectivement 4ème et 5ème.

Dans le bas du classement, Stuttgart a signé une victoire importante sur le Hertha Berlin (2-1) et quitte donc la zone rouge. Une zone rouge composée après cette journée des deux promus, Düsseldorf et Nuremberg, et de Hanovre.

Enfin match nul entre Schalke 04 et Augsbourg (1-1). Les deux clubs sont toujours englués aux alentours de la 13ème place et ne sont qu'à quelques points de la zone de rélégation.

Coupe continentale africaines : résultats du week-end

En Ligue des Champions, on jouait les matchs aller du premier tour.

Les favoris ont répondu présent, à l'image du TP Mazembe, qui a battu les Zambiens du ZESCO United (1-0), ou encore de l'AS Vita Club, qui n'a pas fait de détails face au Bantu FC (victoire 4-1).

Ailleurs, le Wydad Casablanca s'est imposé (2-0) face à l'AS Jaraaf, l'ASEC Mimosas est allé gagner (1-0) à Bamako face au Stade Malien, tandis que le Horoya a lourdement chuté en Libye face à Al Nasr.

En Coupe de la Confédération cette fois, le carton de la journée est à mettre au crédit du Zamalek. Le club cairote a battu l'AS CotonTchad (7-0). Autre festival, celui offert par le Raja Casablanca face aux Gabonais du Mberi Sportif : victoire (5-0).

Par ailleurs, l'Etoile du Sahel s'est imposé (3-0) face au Stade d'Abidjan.

Les compétitions continentales ont repris exceptionnellement tôt cette année, la CAF souhaitant libérer les joueurs en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu l'été prochain.

Les matchs retour de ce premier tour auront lieu le weekend prochain. Les qualifiés évolueront ensuite dans une phase de poules, comptant quatre groupes de quatre.

Organisation de la CAN 2019 : seulements deux pays en course

Le trophée de la CAN

Après le désistement du Maroc, la CAF va devoir choisir entre l'Egypte et l'Afrique du Sud.

Pour définitivement adjuger l'organisation de la CAN 2019 à l'un des deux pays candidats, la CAF, avec le concours d'un cabinet international, va faire « l'évaluation des candidatures et sollicitera des informations complémentaires au besoin. Des visites terrains seront programmées si nécessaire ».

Le pays hôte sera désigné à l'occasion de la réunion extraordinaire du Comité Exécutif de la CAF le 9 janvier 2019 à Dakar. La CAN est prévue du 15 juin au 13 juillet 2019.

Coupe du monde des clubs : l'Afrique déjà hors course

L'Espérance de Tunis, championne d'Afrique en titre a été battue (3-0) par Al Ain, club émirati, considéré comme l'hôte du tournoi.

Les demi-finales, qui auront lieu mardi et mercredi mettront donc aux prises : Al Ain face à River Plate et le Real Madrid au club japonais des Antlers de Kashima.

Depuis 2013, seuls des clubs issus de la confédération européenne ont soulevé le trophée.