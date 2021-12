Bundesliga J14 : le Bayern bat Dortmund et prend le large

Cette première rencontre de l'année entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses, les deux équipes se rendant coup pour coup tout au long de la rencontre.

Julian Brandt, auteur du premier but de la rencontre

Si Julian Brandt a ouvert le score dès la 5è minute de jeu, Robert Lewandowski lui a immédiatement répondu en égalisant quatre minutes plus tard. Au terme d'une première mi-temps très animée, les Bavarois ont même fini par prendre l'avantage grâce à un but à la 44è minute signé Kingsley Coman.

Au retour des vestiaires, les joueurs du Borussia ont immédiatement répliqué par l'intermédiaire d'Erling Haaland. Mais finalement, le Bayern a scellé sa victoire grâce à un pénalty de Robert Lewandowski.

Une sortie sur blessure et des décisions arbitrales qui pèsent sur le match

Julian Brandt, sorti sur civière après un choc à la tête

Dans l'ensemble, la rencontre a été très plaisante à suivre mais plusieurs faits de jeu ont influencé le sort du match : la sortie sur blessure de Julian Brandt, touché à la tête suite à un duel aérien avec Dayot Upamecano. Ou encore une affaire de penalties : le Borussia réclamant une faute de Hernandez sur Reus quelques minutes avant que la main de Mats Hummels soit, elle, sanctionnée après visionnage du ralenti.

Pour Julian Nagslemann, malgré ces faits de jeu, le Bayern mérite sa victoire.

"C'était une victoire très importante pour nous, méritée. Il va beaucoup être question des deux situations litigieuses, mais je pense que sur les 90 minutes, nous avons largement été l'équipe la plus dangereuse. Je pense donc que nous méritons ce succès au terme d'un match riche en émotions", a-t-il déclaré devant la presse.

>>> A lire aussi : Mats Hummels handball ? Clearly unclear (ENG)

Dortmund voit rouge

Marco Rose et les joueurs du BVB en colère contre l'arbitrage

Du côté du Borussia Dortmund, la déception est grande. Pour les joueurs et le staff technique, l'arbitrage et notamment l'utilisation de la vidéo à un instant et pas à un autre y est pour beaucoup dans cette défaite et n'ont pas hésité à le dire, Marco Rose en tête.

"La VAR n'est pas intervenue sur la première situation. L'arbitre a même dit qu'il avait reçu la confirmation de la part des arbitres vidéo qu'il n'y avait pas faute sur Marco Reus. Je trouve ces propos injustifiés", a assuré l'entraîneur allemand.

"De plus, la VAR est intervenue sur la seconde situation, la main de Hummels. Je trouve cela dommage que l'on ne retienne que cela du match mais il est clair que cela nous affecte."

Après ce match, quatre points séparent désormais les deux équipes au classement.

Leverkusen et Fribourg cartonnent

Patrik Schick célèbre son quadruplé

A la troisième place, on retrouve le Bayer Leverkusen, auteur d'un véritable carton. Les coéquipiers de Moussa Diaby se sont imposés 7-1 face à la lanterne rouge, le Greuther Fürth. Une victoire notamment acquise grâce à un quadruplé de Patrik Schick, le premier de l'histoire du club.

"J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette rencontre, notamment en seconde période parce qu'en première mi-temps, je n'ai pas eu l'occasion de frapper au but. Donc oui, j'ai beaucoup aimé les 45 dernières minutes et j'ai beaucoup aimé le match", a expliqué le buteur du jour.

Fribourg occupe pour sa part la 4è place. Les hommes de Christian Streich ont réalisé l'autre grosse performance du week-end en battant le Borussia Mönchengladbach 6-0 au Borussia Park. Après trois défaites consécutives, le SC Fribourg se replace donc dans la course à la Ligue des champions.

Derrière Fribourg, Hoffenheim se place à la 5è place. En s'imposant 3-2 face à l'Eintracht Francfort, le TSG a enchaîné sa troisième victoire de suite. L'international malien Diadié Samassekou a inscrit un des buts pour Hoffenheim.

Leipzig perd et se sépare de Jesse Marsch, Bochum se prépare pour le derby

Jesse Marsch était sur le banc du RB Leipzig depuis l'été 2021

Dans les autres rencontres du week-end, l'Union Berlin s'est imposée 2-1 face à Leipzig. Suite à cette nouvelle contre-performance, la direction du RB a décidé de se séparer de Jesse Marsch. Un nouvel entraîneur devrait être nommé dans les jours qui suivent; en attendant, Achim Beierlorzer assurera l'intérim.

A une semaine d'affronter son voisin du Borussia Dortmund, le VfL Bochum a battu le FC Augsbourg 3-2. Après un début de saison compliqué, le promu se place aujourd'hui au 10è rang. Les Souabes, eux, ne sont toujours que 16è.

L'Arminia Bielefeld et Cologne se sont quittés sur le score de 1-1. Bielefeld est donc toujours dans la zone rouge, à la 17è place tandis que les Colonais sont 9ès.

Enfin, le VfB Stuttgart et le Hertha Berlin ont fait match 2-2 et sont respectivement 15è et 14è.