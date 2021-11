Bundesliga J12 : Dortmund revient au contact du Bayern

C'est face à un adversaire pourtant en crise que le Bayern Munich a connu sa deuxième défaite de la saison en Bundesliga. Avant cette journée, Augsbourg n'était que 16è au classement et n'avait remporté que deux victoires cette saison.

Une balle dans le pied

Oui, mais voilà, même en difficulté, le FCA a une fois de plus montré qu'il pouvait être un véritable poil à gratter pour les Bavarois. Suite à des buts de Pedersen et de Hahn, et malgré un nouveau but de Robert Lewandowski, le Bayern s'est finalement incliné 2-1. Un résultat logique selon Thomas Müller :

"Bien que nous ayons eu quelques actions dangereuses en seconde période, nous n'avons pas été assez tranchants en première mi-temps", a estimé l'attaquant bavarois à l'issue de la rencontre. "Augsbourg en a bien profité, et a marqué deux buts sur deux actions bien construites. Bref, nous nous sommes tirés nous-mêmes une balle dans le pied."

Reus délivre le Borussia

Cette défaite du Bayern Munich permet au Borussia Dortmund de revenir à un point au classement alors que les deux équipes ne se sont pas encore affrontées dans cette phase aller.

Le Borussia qui s'est imposé samedi face à Stuttgart pour combler un peu de son retard sur le champion en titre donc. Une victoire difficile 2-1 où le BVB a beaucoup dominé sans se montrer vraiment dangereux. C'est Marco Reus qui a marqué le but qui a permis à son équipe de s'imposer.

Pour le défenseur Manuel Akanji, cette victoire fait clairement partie des préparatifs à la réception du Bayern Munich, qui aura lieu dans une dizaine de jours :

"Il est important pour nous de tenir tête au Bayern Munich. Nous ne sommes plus très loin d'eux alors que nous les affrontons bientôt. Mais nous allons d'abord nous concentrer sur la Ligue des Champions car nous jouons un match décisif cette semaine, puis nous nous focaliserons sur la Bundesliga", a rappelé Akanji. Dortmund joue en effet un match capital face au Sporting Lisbonne.

Berlin appartient à l'Union

Si Dortmund a donc profité du faux-pas du Bayern Munich, Fribourg n'en a pas fait de même. Les hommes de Christian Streich ont chuté, à domicile, face à l'Eintracht Francfort 2-0 et ce malgré une légère domination. Cette défaite les laisse donc à la 3ème place, à sept points de la tête. A la 4ème place, à seulement un point de Fribourg, on retrouve le Bayer Leverkusen qui s'est imposé 1-0 face au VfL Bochum.

Du côté de Berlin, c'était l'heure du derby samedi. Et sur sa pelouse, l'Union Berlin s'est imposée face à son rival du Hertha 2-0 grâce notamment au 8ème but en championnat de Taiwo Awoniyi. L'attaquant nigérian pour qui cette victoire n'est absolument pas due au hasard, mais au travail :

"Je pense que la clé de notre succès, c'était notre préparation, et ce dès le début de la semaine. Tout le monde allait dans le même sens, de l'entraîneur aux joueurs en passant par le staff. Et on l'a bien vu aujourd'hui : notre plan de jeu a fonctionné", s'est réjoui Awoniyi après le derby.

Les semaines difficiles de Fürth

Après cette victoire, l'Union se retrouve à la 5ème place et compte le nombre de points que Wolfsburg, 6ème. Wolfsburg qui, après avoir été mené 2-0 par Bielefeld, a réussi à accrocher le point du match nul grâce notamment à un nouveau but du germano-nigérian Lukas Nmecha.

Le carton du week-end est lui a mettre au profit du Borussia Mönchengladbach. Les Poulains n'ont fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Fürth et se sont imposés 4-0. Grâce notamment à un but de Diadié Samassekou, Hoffenheim a battu Leipzig 2-0 ; enfin, Mayence et Cologne ont fait, 1-1.

La prochaine journée de Bundesliga se déroulera ce week-end avec notamment le choc entre Dortmund et Wolfsburg que vous pourrez suivre sur nos antennes, samedi, à partir de 13h25 TU.