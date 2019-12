Bundesliga J13 : Gladbach toujours leader, le Bayern défait

Hier après-midi, le Borussia Mönchengladbach qui a retrouvé sa place de leader. Face à Fribourg, les hommes de Marco Rose ont eu un peu de mal, mais la situation s'est décantée grâce à un nouveau but de Marcus Thuram, et surtout, une grosse performance de la part de Breel Embolo : deux buts et une passe décisive pour l'international suisse d'origine camerounaise. Victoire 4-2 des Poulains face à Fribourg.

Un doublé et une passe décisive pour Breel Embolo

Bailey éteint Munich

Grâce à ce succès, Gladbach compte 28 points, soit quatre longueurs d'avance sur son adversaire de la semaine prochaine, le Bayern Munich. A l'Allianz Arena, les Bavarois ont tout tenté, mais ont fini par s'incliner 2-1 face au Bayer Leverkusen. Le héros du match n'est autre que Léon Bailey, auteur d'un doublé. Malgré la défaite, l'entraîneur Hans Flick a tenu à féliciter ses joueurs en conférence de presse:

"Il est vrai que c'est frustrant d'avoir beaucoup d'occasions mais de perdre à la fin. Je n'ai cependant aucun reproche à faire à mon équipe, elle a fait un super match. Je pense que c'était un vrai plaisir pour les supporters au stade que d'assister à cette rencontre."

A Munich, Leon Bailey a frappé deux fois

Du côté de Leverkusen, la joie était palpable, à en croire le milieu de terrain Nadiem Amiri :

"Je n'ai jamais vécu une telle chose, alors que cela fait cinq ans que je joue en Bundesliga. Je suis super content, c'est ma première victoire à Munich !"

Le Bayer est désormais septième avec 22 points; le Bayern, lui, est quatrième avec 24 points.

Leipzig et Schalke répondent présent

Entre le Bayern et Gladbach, il y a deux équipes qui continuent de jouer les trouble-fête en ce début de saison: Leipzig et Schalke 04. Le RB Leipzig qui s'est imposé 3-2 sur le terrain de Paderborn grâce au 13ème but de la saison de Timo Werner.

Timo Werner est inarrêtable : treizième réalisation en Bundesliga pour le jeune attaquant allemand cette saison

Les Taureaux Rouges sont deuxièmes avec 25 unités. De son côté, Schalke 04 a eu beaucoup de mal, mais a fini par battre l'Union Berlin 2-1 dans les arrêts de jeu. Le club de la Ruhr est troisième avec 25 points au compteur.

Dortmund au forceps

Un peu plus bas dans le classement (mais pas trop non plus), on retrouve le Borussia Dortmund. Le Borussia qui jouait à Berlin contre le Hertha, pour la première de Jürgen Klinsmann sur le banc du club de la capitale. Dortmund qui menait 2-1 à la mi-temps mais qui s'est retrouvé à dix juste avant la pause suite à l'expulsion de Mats Hummels. En seconde période, les hommes de Lucien Favre ont tenu leur résultat, pour le plus grand plaisir du technicien suisse :

"Peu importe l'adversaire : c'est très bien ce qu'ont fait les joueurs pendant toute une mi-temps. Ils se sont bien battus, ils ont beaucoup couru, remporté beaucoup de duels, au sol comme dans les airs. Ils ne se sont pas endormis, pas même pour une minute. Sinon, cela nous aurait coûté cher."

Pour son retour en Bundesliga, Jürgen Klinsmann a dû concéder une défaite à domicile

Dortmund est cinquième avec 23 points.

Ailleurs, Hoffenheim a concédé le nul 1-1 face au Fortuna Düsseldorf, tandis que Wolfsburg s'est incliné 3-2 à domicile face au Werder Brême. Le FC Cologne et le FC Augsburg sont repartis bredouilles, score final 1-1. Ce soir, Francfort défie Mayence dans le derby du Rhin-Main. Coup d'envoi de la rencontre prévu à 19h30 en temps universel.

Le TP Mazembe et l'Espérance commencent fort

En Afrique, on disputait la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Dans le groupe A, le TP Mazembe a très bien entamé sa campagne en battant le Zamalek 3-0. Le héros du match n'est autre que le jeune Jackson Muleka, auteur d'un doublé. Les Corbeaux sont seuls en tête, puisque dans l'autre rencontre du groupe, les Angolais du Primeiro de Agosto et les Zambiens du ZESCO United se sont neutralisés, score final 1-1.

Bon début de tournoi pour l'Etoile du Sahel, qui a battu Al Ahly 1-0. Le club tunisien n'est cependant que deuxième de son groupe B, puisque les Soudanais d'Al Hilal ont battu les Zimbabwéens du FC Platinum 3-1.

Dans le groupe C, les Mamelodi Sundowns n'ont pas vraiment fait dans le détail : victoire 3-0 face au Petro de Luanda. Quant au Wydad Casablanca, il a arraché le nul à la dernière minute sur la pelouse de l'USM Alger, score final 1-1.

Enfin l'Espérance de Tunis est allée remporter un succès précieux 2-0 sur le terrain du Raja Casablanca. Le club tunisois, double tenant du titre, est en tête de son groupe D, à égalité avec la JS Kabylie, qui a battu l'AS Vita Club 1-0.

Baptême du feu compliqué pour l'ESAE

La phase de groupes commençait aussi en Coupe de la Confédération. Bon début pour les Pyramids, qui sont allés gagner 3-1 au Nigeria sur le terrain des Enugu Rangers. La nouvelle puissance du football égyptien est en tête du groupe A en compagnie d'Al Masry, qui est allé battre le FC Nouadhibou 3-2 en Mauritanie.

Dans le groupe B, baptême du feu difficile pour les Béninois de l'ESAE, qui se sont inclinés 3-0 au Maroc face à la RS Berkane. Le dernier but a été inscrit par le Burkinabè Djibril Ouattara. Berkane seul en tête de la poule, puisqu'à Kinshasa, le DC Motema Pembe a arraché le nul dans les dernières minutes face au Zanaco, score final 1-1.

Pas de vainqueur dans le groupe C : Djoliba a fait match nul 1-1 face à Al Nasr, tandis que le Horoya AC est allé prendre un point en Afrique du Sud face aux Bidvest Wits (0-0).

Enfin dans le groupe D, victoire 2-0 du Hassania Agadir face à Enyimba. Les Marocains prennent la place de leader, étant donné qu'en Côte d'Ivoire, le FC San Pédro et le Paradou AC se sont neutralisés, score final 0-0.

La prochaine journée de la phase de poules des compétitions continentales aura lieu ce weekend, du 6 au 8 décembre prochains.

Le Sénégal et Madagascar iront à la CAN

Et puis en rugby, on jouait les deux derniers matchs du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique, compétition réunissant les meilleures sélections du continent excepté l'Afrique du Sud, championne du monde. Pas de surprise à Dakar, où le Sénégal a battu Maurice 63-0. De son côté, Madagascar s'est largement imposé face au Nigeria, score final 63-3.

Madagascar se retrouve dans le groupe A, en compagnie de la Namibie et de la Zambie. Le groupe B est composé du Kenya, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est dans le groupe C, en compagnie de l'Ouganda et de l'Algérie. Enfin, Tunisie, Zimbabwe et Ghana composent le groupe D.

Cette toute nouvelle formule de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby débutera fin mai prochain.