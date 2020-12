Bundesliga J11 : Dortmund coule contre Stuttgart, Favre limogé

La nouvelle est tombée hier du côté de Dortmund : Lucien Favre n’est plus l’entraîneur du BVB. Le technicien suisse paye la défaite encaissée ce week-end par son équipe à domicile, un cinglant 5-1 contre le VfB Stuttgart, promu, mais pas seulement. Depuis quelques semaines, le Borussia semblait en dedans, avec notamment une défaite à domicile contre Cologne (1-2) et un match nul à Francfort face à l'Eintracht (1-1).

Lucien Favre, dont le caractère trop réservé aurait aussi pesé dans la balance, a regretté cette séparation et rappelé dans un communiqué que ses deux premières années au sein du club avaient été réussies.

Edin Terzic, un de ses assistants coachs, assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison.

Leverkusen vire en tête

Leon Bailey, auteur d'un doublé pour Leverkusen

Ironie du sort pour le Borussia Dortmund, c’est un de ses anciens entraîneurs, Peter Bosz, limogé en novembre 2017, qui occupe actuellement la tête de la Bundesliga avec Leverkusen. Le Bayer s’est imposé 4-1 hier face à Hoffenheim et reste ainsi invaincu cette saison.

Pour Julian Baumgartlinger, cette première place est le fruit du travail accompli et d’une régularité au rendez-vous.

"Cette première place signifie beaucoup pour nous. Même si nous avons toujours en tête qu'il reste les deux tiers de la saison à disputer et que cela va être difficile de rester au sommet. Malgré tout, cette première place est le signe de notre régularité jusqu'à présent", a déclaré après la rencontre le milieu de terrain autrichien.

Le Bayern Munich piétine

Leverkusen est donc en tête de la Bundesliga pour la première fois depuis la saison 2014/2015, et son dauphin est le Bayern Munich.

Leaders avant cette 11ème journée, les Bavarois n’ont pas réussi à faire mieux que match nul 1-1 face à l’Union Berlin. Pour la sixième fois cette saison, les champions d'Allemagne en titre ont été menés au score avant de revenir. Thomas Müller regrette notamment le début de match trop brouillon et attentiste de son équipe. Selon lui, les Berlinois méritent ce point du match nul.

Thomas Müller lors du match contre l'Union Berlin

"Nous n'avons pas été bons dans les vingt premières minutes de la rencontre, notamment les joueurs offensifs. Cela s'est vu dans la construction. Certes, les joueurs de l'Union ont réduit les espaces, mais malgré tout, nous n'avons pas réussi à effectuer de passe correcte, ou encore à nous installer dans le camp adverse", a affirmé le vice-capitaine du Bayern Munich.

Leipzig et Wolfsburg en embuscade

A la troisième place, on retrouve le RB Leipzig. Les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés sans soucis 2-0 face au Werder Brême. Ils possèdent maintenant le même nombre de points que le Bayern, et ne sont derrière au classement qu’à la différence de buts.

Wout Weghorst célèbre son deuxième but face à Francfort

C’est Wolfsburg qui complète le quatuor de tête. Les Loups sont passés devant Dortmund grâce à leur victoire 2-1 face à l’Eintracht Francfort alors qu'ils étaient encore menés 1-0 à la 75ème.

"Il y a une passion incroyable qui règne dans notre équipe. Malgré les moments difficiles que nous pouvons traverser au cours des rencontres, nous restons soudés. Ce soir, par exemple, nous sommes encore parvenus à revenir au score. C’est la cinquième ou sixième fois de la saison que cela arrive. Cela montre que nous avons du caractère", a déclaré Wout Weghorst, auteur d’un doublé lors de cette rencontre.

Schalke passe tout près de sa première victoire

Manuel Baum, entraîneur de Schalke 04, serre la main de ses joueurs

Dans le bas du classement, Schalke 04 aurait pu enfin remporter son premier match de la saison. Le club de la Ruhr menait 2-1 face au FC Augsbourg (réduit à 10) avant de se faire rejoindre dans les dernières minutes du match.

Pour ajouter à la déception des Knappen, Mark Uth est sorti sur civière suite à un choc violent dans les airs avec le défenseur germano-nigérian Felix Uduokhai. Longtemps resté inconscient, le joueur a repris ses esprits à l'hôpital où il est resté pour la nuit en observation.

"Sur le duel aérien, j'ai eu de la chance de prendre le coup sur le front. Je ne sais pas à quel endroit de la tête je l'ai touché, mais je me suis immédiatement rendu compte qu'il avait perdu conscience. En plus, il a atterri bizarrement au sol. Je suis vraiment rassuré qu'il aille mieux. Sur le moment, j'ai vraiment eu peur qu'il lui arrive quelque chose de plus grave", a confessé Felix Uduokhai après la rencontre.

Gladbach n'avance pas, Mayence perd encore

Dans les autres résultats, le Borussia Mönchengladach a été tenu en échec par le Hertha Berlin 1-1. Les Poulains ne sont que huitièmes au classement. Fribourg s’est imposé sur sa pelouse 2-0 face à l’Arminia Bielefeld. Enfin, Cologne est allé gagner sur le terrain de Mayence 1-0.