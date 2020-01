Bundesliga-DFB: où est passée la licence d'entraineur de Klinsmann ?

L'entraineur Jürgen Klinsmann se trouve sous pression de la Fédération allemande de football. La Deutsche Füßball Bund (DFB) reproche à Jürgen Klinsmann de n’avoir pas présenté sa licence depuis sa prise de ses fonctions en novembre dernier:

"Ma licence doit être quelque part dans un tiroir de ma maison en Californie, mais nous allons la retrouver" a réagi Jürgen Klinsmann l’ex-sélectionneur de l’Allemagne et des Etats-Unis.

Le règlement de la Bundesliga exige à cet effet que les entraineurs de première et deuxième division suivent régulièrement des sessions de formation afin de remettre à jour leurs licences. Le Hertha Berlin et son entraîneur Jürgen Klinsmann risquent des amendes si le coach justement ne parvient pas à prouver que sa licence, obtenue en 2000, est actuellement à jour.

Le premier match du championnat pour Erling Haaland

Le jeune attaquant danois Erling Haaland est arrivé cet hiver au club de la Ruhr, en provenance de Salzbourg. Un recru phare susceptible à renforcer le secteur offensif du club vice-champion d’Allemagne.

En outre, le capitaine Marco Reus et Thorgan Hasard seront de la partie assure l'entraineur Lucien Favre:

"Ils se sont entrainés chaque jour, et toute la semaine ils étaient parmi nous. Pour le cas des blessures, notre joueur Schemlzer, ne pourra pas jouer, Rachel, il n’a pas fait d’entrainement, et Delaney. Lui, il a encore des problèmes. Seuls les trois joueurs ne joueront pas suite à des blessures. Haalnd sera aussi à Augsbourg ? C’est possible"

Au Brésil, la justice ordonne la fermeture des sites des JO-2016

Le parquet de Rio de Janeiro a interdit la tenue de grands évènements dans les installations olympiques jusqu'à ce que la mairie présente les certificats nécessaires à leur bon fonctionnement.

Une décision que la juste a mis en exécution mais la mairie a annoncé qu'elle ferait appel de la décision. Le juge explique avoir pris cette décision "pour préserver la sécurité de la population", car des "spectacles et concerts" y sont régulièrement organisés.

Les infrastructures des Jeux olympiques de 2016, les premiers jamais tenus en Amérique du Sud, avaient été vivement critiquées pour leur coût faramineux, environ 12,5M$