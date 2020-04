Bundesliga: attention à la reprise en mai

L'idée d'une reprise du championnat allemand de football dès mai est soutenue par certains dirigeants politiques et personnalités du football allemand, mais elle ne fait pas l'unanimité, si l'on en croit les propos de Bruno Labbadia, l'entraîneur du Hertha Berlin.



Nommé le 13 avril dernier à la tête de la "Vieille Dame", Bruno Labbadia ne semble pas vraiment se réjouir à l'idée de reprendre la Bundesliga de sitôt. En effet, suite à l'interruption du championnat, ses joueurs sont restés inactifs pendant un mois, après deux semaines en quarantaine et les deux suivantes sans entraîneur. Une situation compliquée, surtout si la Bundesliga doit reprendre au cours du mois de mai, comme Labbadia l'a raconté à l'ARD :

"Si l'on devait reprendre un entraînement sérieux à partir du 5 mai dans l'optique de jouer le 16 mai prochain, ce ne serait pas faisable, selon moi. Parce qu'après, il nous faudrait garantir que nous allons livrer de bonnes prestations, et surtout, que nos joueurs ne vont pas se blesser à la chaîne, parce que pendant six semaines, ils n'auront livré aucun duel, aucune opposition."

Coronavirus et sport ne font pas bon ménage

Reporter à une date plus lointaine

Pour Bruno Labbadia, l'idéal serait de reporter la compétition à une date plus lointaine, "au-delà du 30 juin, le cas échéant". Cela garantirait une certaine "équité", car il y a déjà des clubs qui ont repris l'entraînement collectif, et d'autres non, "en raison des différences entre les différents Länder du pays". Une reprise tardive permettrait d'offrir aux téléspectateurs une meilleure qualité de jeu, ce qui serait plus agréable à regarder.

"Je suis conscient que nous devons tous faire des compromis mais en tant qu'entraîner, j'ai du mal accepter l'idée qu'on se remette dans le bain pendant une dizaine de jours avant de rejouer, en espérant livrer une bonne partie. Il faudra faire attention aux blessures. En tous cas, j'espère que les entraîneurs dans leur ensemble seront entendus car tout le monde parle de cette histoire de reprise, mais on n'écoute pas les entraîneurs, qui sont en plein coeur du sujet, et qui savent comment une équipe fonctionne."



Selon la presse allemande, la Bundesliga pourrait reprendre soit le week-end du 9, soit le week-end du 16 mai. Une décision aux antipodes de celle qui a été prise aux Pays-Bas hier : le gouvernement néerlandais a tout simplement décidé de suspendre toute compétition sportive jusqu'au 1er septembre prochain.