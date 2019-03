Bruxelles offre deux mois au Brexit si l'accord de divorce est voté

Concrètement, Theresa May souhaitait que les 27 membres de l’Union européenne acceptent de reporter la date limite de départ du Royaume-Uni au 30 juin.

Mais le président du Conseil européen, Donald Tusk, a déjà déclaré que l’Union européenne n’acceptera pas un report court avant que le Parlement britannique n'ait adopté l'accord de sortie qu’avait conclu Theresa May avec Bruxelles.

Sans cet accord, les conséquences du Brexit sont hautement imprévisibles et certainement catastrophiques.

Le "no deal"

Le scénario d'un "no deal" - l'absence d'accord - est donc redouté par tous les dirigeants européens, y compris Theresa May.

Pourtant, c’est bien ce qui pourrait se produire puisque l’accord conclu avec Bruxelles a déjà été rejeté à deux reprises par le Parlement britannique.

Il pourrait donc bien l’être une troisième fois, c’est ce craint Nicolai von Ondorza, chercheur et spécialiste du Royaume-Uni à la Stiftung für Wirtschaft und Politik.

"Les opposants radicaux, les Brexiters du parti de May, n'ont aucune raison de voter en faveur du projet de loi car ils préfèrent un Brexit sans accord. Et je pense que le parti travailliste n'a aucune raison d'aider Theresa May à adopter l'accord et donc à s'approprier un accord qu'il considère comme très dommageable pour le Royaume-Uni. Je m'attends donc à ce qu'elle n'obtienne pas à nouveau, la majorité à la Chambre des communes lundi."

L’Union européenne ne veut pas non plus accorder le temps qu’il faudrait pour négocier un nouvel accord. D’abord, les dirigeants européens sont las de ce qu’ils perçoivent être les caprices du Royaume-Uni.

Dos au mur

Par ailleurs, Bruxelles désire que la sortie du Royaume Uni se fasse avant les élections du Parlement Européen fin mai.

Pour Agata Gostyńska-Jakubowska, chercheuse au Center for European Reform, il en va de la légitimité même du Parlement Européen.

"Il y a une certaine inquiétude que si le Royaume-Uni ne participe pas aux élections européennes mais qu'il reste encore membre de l’UE lors de la première session parlementaire, certains remettront en question la validité de la composition du parlement européen. Et cela remettrait donc en cause la légitimité de toutes les décisions futures du Parlement Européen."

De plus, si le Royaume-Uni est encore dans l’Union européenne au moment où les nouveaux députés rentrent en fonction le 1er juillet, le Royaume-Uni devra être consulté sur des questions cruciales de budget et de compétence pour l’Union Européenne.

Le temps est donc compté, les Européens sont à bout de patience et Theresa May, prise au piège d’intérêts contraires, peine à garder la tête hors de l’eau.

Les développements de la semaine prochaine pourraient influencer le destin du Royaume-Uni pour les années à venir.