Afrique

Brouille entre les camps Tshisekedi et Kabila en RDC

Depuis l’investiture du président Félix Tshisekedi, on assiste à un blocage institutionnel. Le gouvernement tarde à se former, l’élection des gouverneurs a été reportée et l’installation des sénateurs élus est suspendue.

Félix Tshisekedi aux côtés du président sortant, Joseph Kabila, lors de la cérémonie d'investiture le 24 janvier 2019