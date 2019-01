Brexit : Theresa May dans la tourmente

Le 9 novembre, "jour du destin" allemand

1918, 1923, 1938 ou encore 1989... Cette semaine dans Vu d'Allemagne, on fait un tour d'horizon des 9 novembre de l'Histoire allemande avec l'historien Guilhem Zumbaum-Tomasi. // Reportage en Irlande du Nord, où les artistes redoutent la fermeture de la frontière entre leur territoire britannique et la République d'Irlande après le divorce entre le Royaume-Uni et l'UE.