Brésil : Pelé quitte l'hôpital

Le triple champion du monde 1958, 1962 , 1970, avait été admis à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo pour des examens de routine. Il s'agissait d'une tumeur "suspecte" au côlon. Edson Arantes do Nasciemento, de son vrai nom, a été opéré quatre jours plus tard. "Quand le chemin est difficile, célébrez chaque étape du périple", a écrit Pelé sur ses réseaux sociaux. "C'est vrai que je ne peux plus sauter, mais j'ai levé plus souvent le poing en l'air qu'à l'habitude" a ajouté la légende mondiale du football actuellement âgé de 80 ans. "Il est de plus en plus fort et poursuit sa convalescence chez lui" a indiqué sa fille Kelly Nascimento, sur les réseaux sociaux rassurant ainsi les fans avec des photos et vidéos montrant son père, toujours souriant et plein d'humour.

Leverkusen et Francfort ont été efficaces

La deuxième journée de la Ligue Europa a pris fin jeudi. Deux représentants allemands dans la compétition, à savoir Leverkusen et Francfort se sont bien comportés. Dans le groupe G, le Bayer Leverkusen est allé humilié les Ecossais du Celtic sur leur pelouse à Glasgow 4-0. Pendant ce temps, le club espagnol, le Bétis Séville, a dominé les Hongrois de Ferencvaros devant leur public 3-1. Dans ce groupe, le Bayer Leverkusen reste leader avec 6 points suivi du Bétis Séville avec une légère différence de buts. Ferencvaros et Celtic Glasgow sont respectivement 3e et 4e au classement avec 0 points. Les Aigles de Francfort se sont imposés 1-0 contre le club belge d'Anvers. Les Turcs de Fenerbahçe se sont de leur côté inclinés 3-0 face aux Grecs d'Olympiakos. Dans le groupe D, Olympiakos est en tête au classement avec 6 points suivi de l'Eintracht Francfort 4 points. La troisième place revient à Fenerbahçe avec un seul point. Les Belges d'Anvers ferment la marche avec 0 point en deux matches.

La Fifa veut l'implication effective des associations

L'appel a été lancé à l'occasion de l'assemblée générale des associations de football : Le président de l'instance mondiale de gestion du football veut travailler sur des propositions concrètes des associations membres : "Dites-nous ce que vous pensez être bon pour l'intérêt du football", a demandé Gianni Infantino.

Cet appel vise à la fois la promotion du football masculin et du football féminin. " Personnellement je suis convaincu que si on arrive à faire ce qui est bien pour le football, tout le reste suivra automatiquement", dit-il pour conclure.