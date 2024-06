A Beni, on a du mal à croire aux promesses de Judith Suminwa

Le nouveau gouvernement a été investi mardi. La sécurisation de la RDC est l'une de ses six priorités. A Beni, dans l'est, les habitants se méfient.

Le rétablissement de la sécurité à Beni est la première attente des habitants de cette région. Muyisa Tsiko n'a pas oublié qu'il s'agissait déjà d'une promesse du chef de l'Etat lors de la campagne électorale de 2023. Elle se réjouit toutefois de voir que la question de la sécurité dans sa région n'est pas oubliée à Kinshasa.

"On a assez souffert de cette guerre et comme elle a mis cette question de la sécurité parmi les piliers du gouvernement, cela nous apaise, nous avons espoir que ça va aller. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà abandonné leurs champs, leurs maisons, beaucoup d'enfants traumatisés. Je me rappelle que le président avait promis, lors de sa campagne électorale, qu'il allait penser à cette question. On pense que cela ne va pas rester juste un programme, qu'il y a des actions qui vont suivre" ,explique à la DW, Muyisa Tsiko.

Soif de concret

'Il n’y a jamais eu de suivi par rapport à tout ce qui est planifié" (habitant de Beni) To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Pour Emery Katavali, en revanche, il n'y aura rien de nouveau tant que la corruption et les détournements resteront impunis. Il appelle le Parlement à plus de contrôle.

"Le problème est qu'il n'y a jamais eu de suivi par rapport à tout ce qui est planifié. Parfois, il y a des lamentations au sein du gouvernement, disant que l'argent est en train d'être détourné, alors que ceux qui détournent cet argent se trouvent au sein même du gouvernement. On peut bien nous présenter un programme ou un budget, mais si on ne met pas fin à la corruption et aux détournements, ça ne sera que des simples paroles, comme cela a été le cas pour les gouvernements passés."

La Première ministre devra faire mieux que ses prédécesseurs, souhaite Julie Londo, une autre habitante de Beni.

Elle constate ainsi que le nouveau gouvernement ne fait que revenir aux anciens programmes.

"Elle a dit ce que les autres ont déjà dit, donc elle a dit ce qu'on a déjà entendu. La ville de Beni, le Nord-Kivu, peut se prendre en charge, c'est juste l'insécurité qui nous déstabilise et qui fragilise chacun dans son coin. S'il y a la paix, alors nous, on a tout. On n'attend rien que la paix."

Soif d'écoute

Pour sa part, Richard Kirimba pense que ce gouvernement devrait mieux comprendre les souffrances des habitants de Beni .

"Nous demandons à ces autorités d'essayer d'ajouter une dose d'humanisme dans ce qu'ils sont en train de faire, de s'approprier notre malheur, car on n'est pas heureux. Je crois qu'il y a lieu de considérer ce malheur comme suffisant pour intervenir."

Devant les députés nationaux, la Première ministre congolaise s'est engagée à donner la priorité à la création d'emplois, au renforcement du pouvoir d'achat et à la sécurisation du pays. Elle a également promis d'améliorer les conditions de vie de la police et des forces armées de la République démocratique du Congo.