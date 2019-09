Bayern: "ce club brûle pour la Ligue des champions" K-H. Rummenigge

Le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge l’a clairement exprimé avant le coup d’avoi de cette saison 2019-2020 : "ce club brûle pour la Ligue des champions. C’est la compétition reine, le titre le plus important, tout le reste en dépend".

L’entraineur Niko Kovac est déjà averti. Le technicien serbe sait qu’il sera jugé sur son parcours européen.

Le Bayern Munich est bien entré dans la course

grâce à des buts de Kingsley Coman (34e), Robert Lewandowski (80e) et Thomas Müller dont le but a été inscrit dans les arrêts de jeu (90e+1), le club bavarois s’empare de la tête du groupe B, car les Anglais de Tottenham ont quelque temps avant fait match nul (2-2) contre le club grec d’Olympiakos

Malgré cette large domination du Bayern Munich l’entraineur Niko Kovac estime que ses joueurs avaient plus de possibilités d’alourdir le score

L'entraineur Niko Kovac (Bayern) avec Philippe Coutinho

"Je sois dire que nous avons eu beaucoup d’occasions et nous aurions pu marquer de buts supplémentaires. Mais il faut dire que c’était contre une équipe bien regroupée à la défense, une équipe qui atout défendu, et qui a su éviter un but contre son camp. C’est pourquoi, il ne nous a pas été facile d’exploiter toutes nos chances"

Toujours dans le groupe B, les Anglais de Tottenham ont quelque temps avant fait match nul (2-2) contre les Grecs d’Olympiakos FC

Kevin Volland ( Bayer Leverkusen) en action contre Lokomotiv Moscou

Le Bayer Leverkusen s’est pour s'incliné à domicile

Le Lokomotiv Moscou se sont imposés 2-1 contre le Bayer Leverkusen. Le club allemand qui a pourtant dominé la partie, avec une possession de ballon 61% contre 31%, aura une tache difficile, mais possible pour décrocher une victoire sur lors du match retour à Moscou.

La rencontre la plus attendue dans le groupe D, opposait l’Atlético Madrid à la Juventus Turin. Deux des meilleures équipes européennes qui se sont séparées au stade Metropolitano de Madrid sur un score nul 2-2.