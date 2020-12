Bangui : vive tension à six jours des élections

La campagne électorale lancée le 12 décembre est émaillée par des troubles sécuritaires. Plusieurs candidats en lice ont été victimes de violences physiques. Cette situation fragilise l'autorité de l'Etat et remet en cause le plan intégré de sécurisation des élections.

Une raison pour la COD-2020 de se retirer du processus, explique Me Nicolas Tiangaye, candidat à la présidentielle et porte-parole de la Coalition de l’opposition.

"Beaucoup de candidats aux élections législatives et présidentielle ne peuvent pas se rendre dans l’arrière-pays. Et ceux qui se sont rendus là-bas ont été braqués et il y en a qui ont été torturés, qui ont vu leurs biens pillés comme les motos, autos et matériels de campagnes. C’est la raison pour laquelle la COD-2020 en toute responsabilité a décidé de suspendre la campagne jusqu’à ce que la paix soit retrouvée, que les Centrafricains se mettent ensemble, pour discuter des conditions d’apaisement qui devrait permettre aux Centrafricains de choisir librement leurs dirigeants."

Réaction de la majorité présidentielle

"Le président en exercice de la COD-2020, président du KNK, récent allié du candidat Dologuélé, François Bozizé, est aujourd'hui à la tête d'une coalition de bandits armés qui tuent, pillent violentent, volent et sèment la désolation au sein de la population. En l'état actuel, la demande de la COD-202 tendant à la convention d'une concertation ne saurait prospérer. Le peuple centrafricain reste mobilisé pour les élections groupées du 27 décembre 2020," déclare Evariste Ngamana porte-parole du Mouvement Cœurs Unis.

L'inquiétude gagne tous les états-majors des partis engagés dans la campagne électorale.

Le gouvernement a en effet accusé, samedi, François Bozizé, de "tentative de coup d'État" avec une "intention manifeste de marcher avec ses hommes sur Bangui."

C'est dans ce contexte que le président Faustin Archange Touadéra a tenu un meeting dans le plus grand stade de Bangui.

Il a réaffirmé sa détermination à tenir le scrutin le 27 décembre.

Il compte notamment sur la présence des forces de défense et de sécurité et celles de la Minusca.

