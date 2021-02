Bangui manque d’eau potable

En Centrafrique, la crise politique se transforme en crise humanitaire. Une situation préoccupante qui oblige le CICR et l'Unicef à intervenir pour éviter une pénurie d'eau.

L'eau est vitale pour les ménages. Ici, devant ce robinet public, hommes et femmes se bousculent pour en avoir. Mais c’est loin d’être facile comme nous l’explique Misclovia Monnaie.

Des déplacés centrafricains l’aéroport de Mpoko à Bangui

"Cela fait une heure que nous attendons et puisque l'eau n'arrive pas au robinet cela crée des tensions. Nous sommes très inquiètes à cause de la rareté du produit de traitement de l'eau. Nous prions pour que le blocus soit levé et que les produits arrivent pour nous permettre d'avoir de l'eau. Même si on n'a pas d'électricité, l'essentiel est que nous ayons de l'eau à la maison. Parce que nous avons des enfants et des travaux ménagers à faire. Si on n'a pas d'eau ça ne va pas".

Cette rareté prive d’emploi les jeunes transporteurs d'eau en pousse-pousse qui passent la nuit au borne fontaine pour faciliter la tâche aux ménages. Selon Dimy Lakouetene, vendeur d'eau, "les clients passent la nuit à la borne fontaine, jusqu'au petit matin. Mais parfois ce n’est pas fructueux. Les bidons peuvent rester et les clients eux, ils rentrent pour revenir plus tard chercher de l'eau. Mais en cette période de saison sèche, c'est bien difficile pour les clients, l'eau n'arrive pas à temps et sans pression".

Manque de chlore

L’insécurité dans le pays a coupé les approvisionnements en chlore et la Société de Distribution d'Eau en Centrafrique, a des difficultés pour fournir de l’eau potable aux habitants de Bangui qui se plaignent de cette pénurie.

Christophe Privat Belandombi, le directeur de la Sodeca estime que "la question qui se pose avec acuité, c'est l'acheminement des doses de chlore qui se trouvent à Douala. Pour l'instant, le CICR compte livrer à la Sodeca un produit qui pourrait couvrir 60 jours et l'Unicef a aussi un stock de sécurité que nous sommes en train d'utiliser. Nous pouvons donc rassurer la population sur le fait que nous allons continuer à assurer notre rôle régalien en leur fournissant de l'eau potable".

En attendant, le corridor Bangui Béloko reste bloqué et les tractations sont en cours avec les groupes armées pour une issue au conflitactuel. Aucune partie en présence ne souhaite néanmoins laisser la population souffrir trop longtemps du manque de ravitaillements.