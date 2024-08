Muhammad Yunus, celui qui veut "reconstruire" le Bangladesh

Lauréat du prix Nobel de la paix et reconnu sur la scène internationale, Muhammad Yunus prendra les rênes d'un gouvernement intérimaire.

Au Bangladesh, après des semaines de violents troubles politiques qui ont contraint la Première ministre Sheikh Hasina à démissionner et à fuir le pays, c'est désormais Muhammad Yunus qui a été choisi par les militaires pour être à la tête d'une administration intérimaire après la dissolution du Parlement. Administration qui s'est engagée à organiser des élections prochainement.

Un choix qui n'est pas fortuit

Muhammad Yunus est l'homme que les leaders étudiants à l'origine des manifestations au Bangladesh ont désigné pour prendre les rênes du pays, car ils ne souhaitent pas d'un gouvernement militaire.

Sa nomination est donc intervenue assez rapidement. À 84 ans, Muhammad Yunus est un homme qui a plusieurs casquettes. Entrepreneur social, banquier, économiste et dirigeant de la société civile au Bangladesh.

Né en 1940 à Chittagong, dans le sud-est du pays, il a obtenu un doctorat en économie à l'université Vanderbilt, aux États-Unis.

Muhammad Yunus est retourné en 1972 dans sa ville natale et a dirigé le programme d'économie rurale de l'université de Chittagong.

Après avoir assisté à la dévastation causée par la famine en 1974 dans les régions rurales du Bangladesh, qui a tué des milliers de personnes, il a commencé à prêter de petites sommes d'argent aux communautés pauvres.

Des distinctions

En 1983, Muhammad Yunus fonde la Grameen Bank qui a ensuite été la première institution de ce genre à utiliser le microcrédit pour aider les personnes démunies, en particulier les femmes.

Le succès de la Banque à sortir les gens de la pauvreté a conduit à des projets similaires de microfinancement dans d'autres pays.

Muhammad Yunus et la Grameen Bank ont reçu le Prix Nobel de la paix en 2006 pour leurs efforts d'éradication de la pauvreté.

Grâce à son travail, il a acquis une renommée mondiale en tant que " banquier des plus pauvres parmi les pauvres".

Il a également reçu la plus haute distinction civile du Bangladesh, l'Independence Day Award, en 1987, et la médaille présidentielle américaine de la liberté en 2009.

Début 2007, il annonce la création d'un parti politique appelé Nagarik Shakti (Pouvoir des citoyens), mais quelques semaines après l'annonce, il abandonne l'idée.

Des accusations et poursuites

En 2009, lorsque Sheikh Hasina arrive au pouvoir, elle n'hésite pas à critiquer Muhammad Yunus qu'elle soutenait pourtant auparavant.

Son administration lance alors une série d'enquêtes sur lui et sur la Grameen Bank.

Sheikh Hasina n'hésite pas à qualifier Muhammad Yunus de "suceur de sang", l'accusant d'avoir eu recours à la force et à d'autres moyens pour récupérer les prêts accordés aux femmes pauvres des zones rurales.

En 2013, il est jugé pour avoir reçu de l'argent sans l'autorisation du gouvernement, notamment grâce à son prix Nobel de la Paix et aux droits d'auteur d'un livre.

Il a ensuite été accusé d'avoir créé d'autres entreprises, notamment Grameen Telecom, qui fait partie de la plus grande société de téléphonie mobile du Bangladesh, Grameen Phone, et d'une filiale du géant norvégien des télécommunications Telenor.

Au début de l'année, un tribunal du Bangladesh a inculpé Muhammad Yunus et 13 autres personnes dans une affaire de détournement de fonds d'une valeur de 2 millions de dollars (1,83 million d'euros).

Il plaidera non coupable et est remis en liberté sous caution.

Selon ses partisans, il a été pris pour cible en raison de ses ambitions politiques antérieures et de ses relations glaciales avec Sheikh Hasina.

"Reconstruire le pays"

Désormais chargé de diriger un gouvernement intérimaire au Bangladesh secoué depuis plusieurs semaines par des manifestations, Muhammad Yunus a appelé ce mercredi 7 août les habitants à "rester calmes et se tenir prêts à reconstruire le pays".

Selon des experts, l'un de ses grands défis sera sans doute de reconstruire la démocratie qui a été gravement abîmée ces dernières années dans le pays.