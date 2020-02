Au Togo, Faure Gnassingbé mise sur ses acquis en économie et dans le social

"Notre principale richesse c'est la stabilité et la sécurité, si nous perdons cela, tous nos projets de développement seront compromis et remis en cause", a recemment déclaré le président sortant. Pour Christian Trimua, cadre du parti au pouvoir, UNIR et porte-parole de campagne de Faure Gnassingbé, les acquis obtenus ces dernières années, militent pour le président sortant. Il est au micro de Kossivi Tiassou.