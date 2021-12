Au Togo, des religieux rejettent le pass vaccinal

L‘exécutif togolais justifie sa décision par la lutte contre la Covid-19, mais les autorités religieuses y voient un moyen de restreindre la liberté d’accès aux églises et aux mosquées.

Le mouvement Martin Luther King du pasteur Edoh Komi a lancé il y a quelques jours [12.12.21] une opération dénommée « Tour de Jéricho » destinée à faire changer d’avis au gouvernement.

Des fidèles mobilisés

Ils étaient nombreux à vibrer ensemble sur des chants d’allégresse, de louange et d’adoration dimanche dernier, dans les églises de la capitale togolaise.

La reconnaissance du certificat togolais par le système européen atteste de l’importance pour le Togo de construire des solutions numériques interopérables.

A l’église pentecôtiste, ou encore dans les églises de la nouvelle dimension, les fidèles se sont mobilisés pour répondre à l’appel du pasteur Edoh Komi, président du Mouvement Martin Luther King.

Son appel porte le nom de « Tour de Jéricho ». Selon le pasteur Edoh Komi, cette initiative vise à invoquer Dieu pour que le gouvernement revienne sur sa décision de rendre obligatoire le pass vaccinal sur les lieux de cultes au Togo.

"Nous estimons que dans les temps bibliques le peuple d’Israël avait un problème. Jéricho était un obstacle, dieu leur a demandé de louer et d’adorer, de faire le tour de Jéricho sept fois et puis les murailles sont tombées. Aujourd’hui l’Eglise est en face d’une situation difficile qui est le pass vaccinal et qui est contre notre foi. Nous avons institué le ‘‘Tour de Jéricho’’ pour qu’une issue favorable soit trouvée et pour que nous puissions adorer, chanter librement le Seigneur au Togo", a estimé le pasteur Edoh.

Un lieu de refuge spirituel et de bien être intérieur

Désormais, seules les personnes vaccinées contre la Covid-19 - ou détentrices d’un test PCR négatif datant de trois jours maximum – ont en effet le droit d’accéder aux lieux de culte du Togo. L’objectif est de limiter les risques de contamination selon les autorités.

Malgré les explications, le pasteur principal des Eglises de la Nouvelle dimension, Jérémie NOVON, ne comprend pas la décision des autorités.

"Vraiment c’est quelque chose que nous déplorons, parce que le lieu de culte c’est un lieu de secours et tout le monde peut y venir à n’importe quel moment. Si on exige un pass vaccinal vous voyez ce que cela peut donner. Donc c’est une injustice comparativement aux autres endroits de regroupement de personnes comme les marchés, les bars et autres. C’est vraiment une injustice."

Au moins 25% de la population cible togolaise, se sont déjà enregistrés sur la plateforme numérique d’enrôlement et de suivi des personnes vaccinées.

L’Eglise catholique insiste pour sa part sur le caractère privatif des libertés de cette mesure.

"Les évêques avaient signifié aux autorités que non seulement les Eglises sont des endroits où les mesures barrières sont les plus respectées comparativement aux écoles et aux marchés mais aussi ce sont des endroits de refuge spirituel, de bien être intérieur et de stabilité psychologique qui sont des paramètres non négligeables dans la lutte contre une pandémie", a soutenu le Père Émile SEGBEDJI, le secrétaire Général de la Conférence des Evêques du Togo.

En cette période de célébrations des fêtes de fin d’année, l’Eglise catholique a appelé ses fidèles au calme et à la retenue pour éviter tout dérapage. L’union musulmane du Togo a elle aussi fait de même.

Désormais, les voyageurs munis d'un pass vaccinal togolais pourront le présenter valablement dans l’ensemble de l’Union européenne (UE).

Les certificats délivrés au Togo sont reconnus dans l'Union européenne, une première en Afrique subsaharienne, comme la indiqué un communiqué conjoint du gouvernement togolais et de la délégation de l’UE au Togo, du 24 novembre 2021.