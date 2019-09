Au Ghana, une tentative de coup d'Etat qui étonne

Journal 17HTU (07.01.19)

Parmi les sujets au menu : deux militaires tués et plusieurs autres arrêtés au Gabon lors d'une journée mouvementée avec une tentative de coup d'Etat mis à l'échec, la mobilisation en Guinée de la coalition des femmes et des filles contre un code civil légalisant la polygamie et un rapport de l'ONU sur la traite des personnes qui met en cause plusieurs pays africains.