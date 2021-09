Attentes africaines vis-à-vis du futur gouvernement allemand

Les responsables politiques africains apparaissent en majorité satisfaits du bilan d’Angela Merkel, celle-ci s’étant rendue plus souvent que ses prédécesseurs sur le continent.

Pourtant l’Afrique n’est pas une priorité de l’Allemagne et même si Berlin insiste sur la promotion des investissements privés, les pays du continent accordent toujours autant d’importance à l’aide publique au développement.

Allemagne| G20 | Réunion du Compact with Africa à Berlin

En République démocratique du Congo, l’Allemagne a contribué à la lutte contre la Covid-19. Elle a aussi investi 400 millions d’euros dans le pays en participant au fond humanitaire pour la RDC et dans d’autres projets de développement.

Ne pas oublier l'aide au développement

Pour Léonie Kandolo, de la société civile congolaise, la coopération entre l’Allemagne et la RDC a bien fonctionné quand on considère les projets réalisés par la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

“C’est une coopération qui s’investit beaucoup et qui travaille avec les organisations de la société civile avec un impact vraiment vérifiable. “ affirme Léonie Kandolo, membre de la societé civile.

Mais au Niger, où l’Allemagne a aussi investi dans l’aide au développement, le bilan reste mitigé.

Pour Moussa Tchangari, membre de la société civile nigérienne, la politique allemande au Niger a déçu avec le changement de discours sur la migration.

“L’Allemagne, comme tous les autres pays, essaye d’encourager le Niger dans la lutte contre la migration dite clandestine et il y a des mesures qui sont prises pour empêcher les gens de se déplacer. On est enrôlé pour jouer les gendarmes de l’Europe et je pense que c’est une véritable dérive. “ fustige-t-il.

Le Burundi espère une levée des sanctions

Au Burundi, on espère du nouveau gouvernement allemand un soutien qui favoriserait une levée de sanctions contre le pays. L’Union européenne a en effet suspendu ses appuis financiers au Burundi en 2016, à la suite de la répression des contestations du troisième mandat de l’ancien président Pierre Nkurunziza.

Selon Keffa Nibizi, président du parti Conseil pour la démocratie et le développement durable du Burundi (CODEBU), l'Allemagne pourrait être un atout important.

Allemagne Berlin | Conférence "Compact with Africa" | Angela Merkel, Chancelière fédérale | avec Roch Marc Christian Kabore, Burkina Faso

"L'Allemagne avec son poids dans l'Union européenne, que ce soit sur le plan économique ou politique, peut jouer un rôle important pour une levée de sanctions contre le Burundi", espère-t-il.

Un médiateur au Cameroun ?

Au Cameroun, la situation est différente. L’ancienne puissance coloniale y est ainsi plus attendue dans un rôle de médiateur dans la crise anglophone.

Selon le révérend Daniel Amuhngwa, coordinateur diocésien de Kumbo dans le nord-ouest du Cameroun, l’Allemagne doit mettre plus de pression sur les acteurs politiques camerounais.

“L’Allemagne doit continuer à discuter avec ses partenaires que sont le gouvernement, les mouvements indépendantistes, l’Eglise et fournir son support afin de trouver une issue à la crise anglophone", précise le révérend camérounais.

L’Allemagne apparaît donc comme un partenaire solide sur le continent africain même si un engagement politique plus marqué semble être désiré dans certains pays qui attendent donc d’en savoir plus lorsque le pays aura désigné son prochain chancelier ou sa prochaine chancelière.