Assemblée nationale au Sénégal : un nombre record de femmes

A l'issue de la rentrée parlementaire ce lundi (12.09.2022), le candidat choisi par le président Macky Sall, Dr Amadou Mame Diop, 57 ans, a été élu à la tête de l'Assemblée nationale au cours d'un vote boycotté par l'opposition.

Le poste est donc occupé par la coalition de la majorité Benno Bokk Yaakaar. Le député-maire de Richard-Toll a obtenu 83 voix sur 84 votants, à l’issue d’un scrutin qui s'est déroulé dans une atmosphère de grande confusion, et ce, après plusieurs heures de débats, d’invectives, de cris et de bagarres. Les gendarmes sont finalement intervenus dans l’hémicycle.

Aminata Touré, ancienne Première ministre (pendant dix mois entre 2013 et 2014 et a occupé le poste de présidente du Conseil économique et social qui a fait d'elle l'un des plus hauts personnages de l'Etat) et députée de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakar (BBY), un temps considérée comme la favorite pour occuper la présidence de l’Assemblée nationale a été écartée.

Parité

Plus de 44% des sièges sont occupés par des femmes. Sur les 165 sièges de députés, 73 ont échu à des femmes. Un signe d’espoir pour les organisations féminines du pays et qui classe le Sénégal au quatrième rang en Afrique et au 18e rang mondial pour la parité hommes-femmes au Parlement, devant la Suisse, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, selon l'Union interparlementaire, une organisation basée à Genève.

L’interview de Jaly Badiane

Comme les têtes de liste sont presque toujours des hommes et le nombre de candidats élus sur une même liste est souvent impair, la représentation féminine reste inférieure à 50%. Conséquence, le Sénégal arrive au 130e rang sur 189 dans un classement de l'Onu sur l'égalité des genres. Et c’est depuis 2010 qu’une loi exige la "parité absolue entre les sexes dans toutes les institutions électives, avec des listes de candidats alternant hommes et femmes.

Jaly Badiane, est militante féministe et activiste des droits des femmes au Sénégal. Elle revient sur l'absence de la candidature de l'ancienne Première ministre Aminata Touré et sur le respect de la parité au Sénégal.

