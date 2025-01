L'armée congolaise annonce la reprise de Masisi au M23

Les combats qui opposent les Forces armées congolaises (FARDC) aux rebelles du M23 dans l'est de la République Démocratique du Congo ont pris une nouvelle tournure. Cela, depuis la prise de la ville de Masisi samedi dernier (04.01) par les rebelles, qui y ont finalement été délogés ce mercredi 8 janvier.

C'est aux environs de 11 heures que la cité de Masisi a été reconquise par l'armée congolaise, soutenue par les miliciens Wazalendo, avant que l'agglomération de Lushebere, à cinq kilomètres à l'est, ne soit aussi reprise, témoigne Zeüs Mulemeri, un notable de la région.

Il explique que "les FARDC se sont réorganisées après leur repli, et elles ont lancé les combats en très peu de temps. Les combats ont débuté à 4 heures du matin avec des détonations d'armes lourdes et légères, et aux environs de 11 heures 30, elles étaient déjà dans la cité de Masisi-centre, repoussant tous les assaillants. Je pense que si les FARDC n'adoptent plus le système défensif, cette guerre ne fera même pas trois semaines avant d'être terminée."

"Pas de nation sans armée"

Un peu plus au sud, depuis la soirée de mardi, l'armée congolaise et les Wazalendo ont repris, tour à tour, les collines des trois antennes, Kihuli et la vallée de Kimoka autour de la cité de Sake, qui restait le dernier verrou avant d'atteindre la ville de Goma.

Le député provincial Romain Kaurwa, qui s'est rendu à Sake par curiosité pour confirmer la nouvelle, estime que "notre armée s'est relevée avec les jeunes résistants Wazalendo. A Sake, l'ennemi ne sait plus quel chemin emprunter, car l'autorisation de le frapper a déjà été donnée. Nous ne voulons plus entendre le vocabulaire du cessez-le-feu, notre armée doit comprendre qu'il n'y a pas de nation sans armée, et qu'elle doit défendre l'intégrité jusqu'au bout pour que le pays soit respecté par ses voisins."

Nouvelle stratégie des FARDC ?

Cette nouvelle posture de l'armée congolaise survient après le remaniement du commandement militaire en RDC, un autre aspect qui, selon Roger Mwinihire, acteur de la société civile dans la province du Nord-Kivu, aurait influencé cette décision.

Il note que "notre armée était déjà infiltrée. Maintenant, nous espérons qu'avec ce changement opéré par le chef de l'État, nos vaillants combattants seront régulièrement renforcés en armes et en autres matériels de guerre. Cette stratégie d'attaquer l'ennemi sur plusieurs fronts que les FARDC viennent de mettre en place devrait rendre l'ennemi plus vulnérable et permettre de le mettre hors d'état de nuire".

Dans le sud-ouest de la province, les localités de Luzirantaka, Kinigi et la cité de Ngungu sont aussi passées sous contrôle de l'armée congolaise et des Wazalendo ces trois derniers jours, leur permettant ainsi de se rapprocher de la cité minière de Rubaya, plus grande réserve mondiale de coltan.