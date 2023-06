Ronaldo: "Je savais que j'allais inflluencer les autres"

Cristiano Ronaldo qui connaît bien Benzema pour l'avoir cotoyé pendant 9 ans à Madrid s’est exprimé jeudi (08.06.2023) sur l'arrivée de son ex-coéquipier dans le championnat saoudien.

Benzema va évoluer à Al-Ittihad et Ronaldo joue depuis janvier 2023 à Al-Nasr. Deux clubs rivaux certes, mais le quintuple ballon d’Or portugais estime que le football saoudien va être de plus en plus en lumière, et qu'il en a été à l'origine :

“Je savais qu’en venant ici, j’allais influencer d’autres à me suivre. Je ne me suis pas trompé. Je suis sûr que d’ici deux ou trois ans, ça sera l’un des championnats les plus importants du monde. Karim est venu, et il y en aura beaucoup d’autres.” a-t-il déclaré.

Benzema s’ exprime sur son choix

Bien que le Real Madrid lui ait proposé de renouveler son contrat, Karim Benzema a préféré rejoindre les terres saoudiennes. L’aspect religieux a principalement pesé sur son choix comme il l’explique :

“Al-Ittihad c'est un club top en Arabie saoudite, c'est un club avec beaucoup de passions de la part des fans, avec des trophées. Et l'Arabie saoudite? Déjà parce que c'est un pays musulman, je suis Musulman et j'ai envie de vivre là-bas, voilà pourquoi.” a-t-il fait savoir.

Agé de 35 ans Benzema s’est engagé avec Al-Ittihad pour trois saisons. Il recevra un salaire de 55 millions de dollars par an. Et le désormais ancien attaquant du Real Madrid promet de marquer l’histoire du championnat en Arabie Saoudite.

Il faut noter qu’au Real Madrid, Benzema touchait un salaire de 1,1 million d’euros par mois, plus de 12 million d’euros par an, bien moins que ses revenus annuels en Arabie Saoudite.