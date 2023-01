Une annonce qui passe mal au Congo-Brazzaville

La mesure annoncée par le ministre congolais de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou vise à lutter contre le gangstérisme et la criminalité en milieu urbain. Sont clairement visés, les "Koulounas", (des gangs armés d'armes blanches, généralement des machettes, qui sévissent dans certains quartiers de Brazzaville et des autres villes de l'arrière-pays).

"C'est une annonce inopportune" (Trésor Nzila Kendet)

Cette annonce du ministre Raymond Zéphirin Mboulou suscite la polémique. Les acteurs de la société civile dénoncent une restriction des libertés.

Selon nos informations, détenir une carte d'identité relèverait du parcours du combattant au Congo-Brazzaville.

Tous les Congolais vont-ils se conformer à cette mesure décriée ? Le directeur exécutif du Centre d'action pour le développement (CAD), Trésor Nzila Kendet ne le croit pas. Pour écouter sa réaction, veuillez cliquer sur l'image ci-dessus.