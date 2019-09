Allemagne-Pays-Bas:un choc aux allures de revanche

L’Allemagne et les Pays-Bas se retrouvent en match retour, six mois après la défaite néerlandaise 2 à 3 à l’aller à Amsterdam. La Mannschaft certes est bien partie dans le groupe C, deuxième, avec un sans faute et 9 points en 3 matches. Mais face à eux, les Pays Bas.

La sélection néerlandaise, championne de la Ligue des nations européennes, est réputée avoir la meilleure défense, avec le duo composé par Ligt (Juventus) et van Dijk (Liverpool).

Les trois dernières confrontations ont été extrêment tendues , avec chaque fois un pion dans les arrêts de jeu: une victoire, un nul et une défaite pour chacune de ces deux sélections

Le pilier de la défense néerlandaise Virgil van Dijk estime à cet effet que la bataille sera rude:

Virgil van Dijk (Pays-Bas) inscrit un but contre l'Allemagne

"L’équipe allemande a un haut niveau. Un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents. Lors du dernier match, nous avons eu quelques problèmes en première période, mais la seconde était meilleure"

En effet, au mois de mars, les Néerlandais ont perdu 3 à 2 à domicile Et parmi les buteurs allemands, Leroy Sané.

L’attaquant de Manchester City ne sera pas de la partie car il est blessé, tout comme le milieu du Bayern Leon Goretzka.

Leon Goretzka et Serge Gnabry (Allemagne)

Selon le sélectionneur, Joachim Löw, trois autres joueurs dont le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger ont déclaré forfaits.

En dépit de ces absences, Toni Kroos, le milieu du Real, estime que la rencontre sera intéressante :

"Avant tout, je m’attends à un match très intéressant. Nous connaissons très bien les Pays Bas, nous avons joué contre eux au cours des derniers mois à deux reprises en Ligue des nations et en qualification. Nous nous connaissons donc assez bien. Ce n’est pas un secret qu’ils sont devenus incroyablement meilleurs au cours des deux dernières années, ils ont un jeu très serré, ils méritent le respect."

Dans le groupe C, la rencontre Allemagne-Pays-Bas est à suivre à 18h 45 TU , tout comme l’affiche opposant l’Estonie à la Biélorussie