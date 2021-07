 Au moins 19 morts dans des inondations en Allemagne

Ces pluies diluviennes ont fait déborder des rivières, arraché des arbres, inondé des routes et des maisons. Les transports ferroviaires, routiers et fluviaux sont perturbés et le trafic maritime a été suspendu sur le Rhin.

Au moins 19 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d’autres sont portées disparues dans l'ouest du pays à la suite de ces pluies diluviennes. Un bilan qui pourrait hélas s'alourdir.

Dans la commune de Schuld, située dans la région viticole d’Ahrweiler, au sud de Bonn, où six maisons en bord de rivière se sont effondrées, la police dénombre entre 50 et 60 disparus. Quatre personnes sont mortes dans cette localité et d'autres maisons menacent de s'écrouler, selon la police de Coblence (Rhénanie-Palatinat).

Des tracteurs dégagent la boue et les débris de route sur une voie inondée

Plus au nord, dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, deux pompiers sont morts en intervention, tandis que deux hommes ont été noyés dans leur cave inondée.

Dans cette région, la plus peuplée d'Allemagne, 135.000 foyers étaient privés d'électricité ce mercredi 14 juillet. Faute de courant, les autorités ont entrepris d'évacuer les près de 500 patients de la clinique de Leverkusen.

La ville de Schuld est très affectée par ces pluies diluviennes

Les secours s’organisent

Les secours tentent d'évacuer les sinistrés, dont beaucoup se sont réfugiés sur le toit des maisons. Mais de nombreux accès sont bloqués, compliquant les opérations.

Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux si possible et à "se déplacer dans les étages supérieurs si nécessaire".

"C'est une catastrophe ! Il y a des morts, des disparus et beaucoup de personnes en danger ", selon la dirigeante de la région de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, dans un message sur Twitter.

La Rhénanie-Palatinat a déclaré l'état d'urgence. "La situation est très grave, nous avons de nombreuses routes inondées et des villages qui ne sont plus accessibles", estime l'administratrice du district, Julia Gieseking. Les écoles du district doivent rester fermées ce jeudi.

Armin Laschet discute avec des pompiers après avoir visité des régions inondées à Hagen

Angela Merkel "bouleversée"

"Je suis bouleversée par la catastrophe que doivent endurer tant de personnes dans les zones inondées. Ma sympathie va aux familles des morts et des disparus", a tweeté, au nom de la chancelière allemande, le porte-parole Steffen Seibert.

Quant à Armin Laschet, ministre-président de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il est arrivé ce jeudi à Hagen, une ville qui compte 180 000 habitants et qui a été inondée pendant la nuit. Une maison pour personnes âgées a dû être évacuée, des voitures ont été emportées par les eaux et certaines parties de la ville ont été temporairement coupées du monde extérieur.

Mardi, la Bavière, au sud du pays, avait été elle aussi, durement touchée. L'état de catastrophe naturelle a même été décrété dans le district de Hof, en raison de routes inondées.

Des pompiers érigent un mur en bois pour empêcher les eaux de crue de s'écouler dans un village

Trafic perturbé

La Deutsche Bahn a conseillé à tous les voyageurs ferroviaires d'éviter autant que possible la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "Veuillez reporter les voyages à destination et en provenance de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans les prochains jours", a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Mercredi, les services ont été suspendus sur de nombreuses lignes ferroviaires.

Changement climatique

La cheffe de file des Verts au Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, a dit voir dans ce drame "les effets de la catastrophe climatique". "Ces intempéries sont un appel au réalisme. C'est déjà là, c'est déjà là avec nous", déclare-t-elle sur la chaîne RTL, appelant à un "changement urgent".

Selon les prévisions du service météorologique allemand (DWD), ces pluies diluviennes devraient s'atténuer dans la nuit de jeudi à vendredi.

Dans de nombreux endroits, le travail de nettoyage doit maintenant commencer.

Les inondations touchent aussi la Belgique

Voisines des régions allemandes les plus touchées, la Belgique et le Luxembourg sont également affectés par les intempéries.

L’organisation météorologique mondiale (OMM) rappelle de son côté que des inondations ont également été signalées aux Pays-Bas.