Annalena Baerbock en Ethiopie pour soutenir la paix

La cheffe de la diplomatie allemande est pour la circonstance, accompagnée de sa collègue française, Catherine Colonna.

Les cheffes de la diplomatie allemande et française sont arrivées ce jeudi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Une visite qui intervient un peu plus de deux mois après l'accord qui a mis fin au conflit dans le Tigré.

Un conflit qui a fait des milliers de morts, provoqué le déplacement de plus de deux millions d'Ethiopiens et plongé des centaines de milliers d’autres dans des conditions humanitaires difficiles.

Bilan positif

L'objectif de Berlin et Paris est donc de soutenir le processus de paix en cours entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré.

Annalena Baerbock et Catherine Colonna en compagnie de la présidente d'Ethiopie Sahle-Work Zewde

Un soutien qu’Annalena Baerbock et Catherine Colonna ont réaffirmé au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qu’elles ont rencontré ce jeudi après-midi. "C'est un bilan positif que nous encourageons à continuer", a déclaré Catherine Colonna lors d'un point presse avec son homologue Annalena Baerbock.

"Le premier objectif de la visite que nous faisons est d’accompagner et de soutenir le processus de paix. Un processus qui a permis à l’aide humanitaire de mieux atteindre les populations dans le pays", ont conjointement déclaré les deux cheffes de la diplomatie lors de cette conférence de presse.

Après l'accord de paix de novembre, l'acheminement de l'aide humanitaire a repris progressivement et les services de base sont progressivement restaurés.

Des rebelles du Tigré commencent à remettre leurs armes à l'armée éthiopienne (10.01.2023)

La Russie accusée

Annalena Baerbock et Catherine Colonna ont également visité un centre de distribution du Programme alimentaire mondial. Un centre qui gère un don ukrainien de 50.000 tonnes de blé à l'Ethiopie et la Somalie, dont Berlin et Paris ont financé l'acheminement à hauteur de 14 millions d'euros chacun.

Elles ont fustigé l'action du président russe, Vladimir Poutine, qui selon elles, utilise "les céréales comme une arme de guerre".

Des discussions avec des représentants de l'Union africaine (UA) et des membres de la société civile sont également prévues ce vendredi.