Allemagne: encore des disparités entre l'Est et l'Ouest

À quelques jours de l'anniversaire de la réunification, le 3 octobre, le rapport annuel sur l'état des lieux de l'Unité allemande, présenté mercredi (26.09.2018) au Conseil des ministres à Berlin, souligne les disparités mais se veut optimiste.

Nette augmentation des salaires, mais...

Les salaires et les retraites ont augmenté ces dernières années dans les cinq "nouveaux Länder", les États régionaux de l'est rattachés à la République fédérale en 1990, un an après la chute du Mur de Berlin.

Christian Hirte appelle le gouvernement à offrir des perspectives aux Allemands de l'Est

La production industrielle progresse, elle aussi, et le niveau de vie des habitants se rapproche de plus en plus de celui de l'Ouest, selon le rapport présenté à Berlin par Christian Hirte. Il est le délégué du gouvernement allemand pour l'est du pays:

"Globalement, nous avons plus de raisons d'être fiers que de raisons d'être sceptiques. Le cadre économique n'a pas jamais été plus propice, aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est. Le rapport de cette année montre que nous avons fait de grands progrès sur le rapprochement des conditions de vie."

Le rapport souligne toutefois que si les salaires de l'Est ont connu la plus forte progression avec 3,9% d'augmentation en 2017, leur niveau moyen est de 18% inférieur à celui de l'Ouest.

La croissance économique est, elle aussi, plus forte dans les régions de l'ouest. Quant aux grandes entreprises allemandes, elles sont trop peu à avoir leur siège à l'Est, aucune parmi celles qui sont cotées en bourse.

L'exode rural se fait sentir

Autre problème développé dans le rapport, les disparités entre ville et campagne, plus nettes à l'Est qu'à l'Ouest.

Les villes universitaires comme Leipzig attirent les jeunes Allemands qualifiés

Les jeunes qualifiés quittent les zones rurales pour s'installer dans les villes, laissant des territoires entiers à l'abandon. Avec des conséquences sur la manière dont leurs habitants se sentent intégrés à la société allemande.

"De nombreux habitants de l'Est se considèrent comme des citoyens de seconde zone, laissés pour compte. Ils s'interrogent sur leur position dans notre société et les grand sujets politiques et sociétaux sont souvent discutés et considérés différemment que dans l'Ouest."

Le rapport sur l'Unité allemande appelle le gouvernement à offrir des perspectives aux populations de l'ex-RDA afin de répondre à l'insatisfaction.

Moins de violences commises par l'extrême droite

Le rapport relève par ailleurs une baisse du nombre d'actes violents commis par l'extrême droite, aussi bien dans l'est qu'au niveau fédéral. Sur 1054 délits recensés, 572 ont été commis dans l'Est en 2017.

Moins d'actes violents commis par l'extrême droite en 2017, mais il ne faut pas baisser les bras

L'année précédente, il y en avait eu 1600 au niveau fédéral et 774 dans les régions est-allemandes.

Une tendance positive, mais qui ne doit toutefois pas être une raison de baisser les bras, selon Christian Hirte.

Le changement démographique, enfin, se fait plus sentir à l'Est. Fin 2016, environ un quart des habitants des nouveaux Länder étaient âgés de plus de 65 ans.

D'ici à 2030, leur part devrait monter à 32%. Le vieillissement de la population est ainsi beaucoup plus rapide en ex-RDA que dans les États régionaux de l'Ouest.