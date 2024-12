Attaque à Magdebourg : un suspect accusé de 5 meurtres

Peu avant Noël, une voiture a foncé dans la foule sur le marché de Noël de Magdebourg, semant stupeur et interrogations. Le bilan s'alourdit : 5 morts et 200 blessés, dont plusieurs gravement.

Après l'attaque sur le marché de Noël de Magdebourg, le parquet a fourni ce samedi (21.12.2024) des premiers indices sur un possible mobile. "Un mécontentement lié à la gestion des réfugiés saoudiens" pourrait être à l'origine de l'acte, a déclaré ce samedi le procureur général responsable de l’enquête, Horst Nopens. L'interrogatoire du suspect est encore en cours.

Horst Nopens a ajouté qu'une fois les interrogatoires terminés, le suspect, Taleb A., devrait être placé en détention provisoire. Il est actuellement accusé de cinq meurtres et de 205 tentatives de meurtre associées à des blessures corporelles graves. Parmi les victimes décédées, figure un enfant de neuf ans, les quatre autres étant des adultes.

Le nombre de morts est passé à cinq. En outre, 200 blessés sont à déplorer, dont beaucoup grièvement ou gravement atteints, a déclaré le ministre-président de Saxe-Anhalt, le conservateur, Reiner Haseloff (CDU), lors d'une visite sur les lieux du drame. Le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) a parlé sur place d'un "acte terrible et insensé". Il a ajouté : "Il n'existe pas de lieu plus paisible et joyeux qu’un marché de Noël." Pendant ce temps, de plus en plus de détails sur le suspect arrêté font surface.

Il était au volant de la voiture qui a percuté une foule sur un marché de Noël dans la capitale de la Saxe-Anhalt à grande vitesse vendredi soir (20.12.2024). Le ministre-président Haseloff a qualifié l'incident d’"attaque méprisante envers l'humanité". Ce samedi matin, la police s'est montrée prudente quant à savoir si cet acte devait être considéré comme une attaque délibérée, affirmant que l'enquête était toujours en cours. Une conférence de presse des enquêteurs est prévue pour cet après-midi.

Venu se recueillir sur les lieux avec plusieurs ministres, le chancelier allemand a promis dans ce contexte "d'agir contre ceux qui veulent semer la haine". Image : John Macdougall/AFP/Getty Images

Qui est Taleb A.?

Le suspect, arrêté le soir même, est identifié comme Taleb A., un médecin originaire de Bernburg, né en Arabie saoudite. L’homme est connu comme un activiste critique de l’islam. Selon les informations de l’agence de presse allemande (dpa), ce médecin de 50 ans, qui vit en Allemagne depuis 2006, se considère comme un ex-musulman. En février 2016, il avait demandé l’asile en Allemagne, qui lui avait été accordé en juillet de la même année en tant que réfugié politique.

Sur les réseaux sociaux et lors d’interviews, Taleb A. avait récemment formulé des accusations parfois incohérentes contre les autorités allemandes, leur reprochant notamment de ne pas lutter suffisamment contre l’islamisme. Après avoir soutenu publiquement des femmes saoudiennes en fuite, il avait écrit plus tard sur son site web en anglais et en arabe : "Mon conseil : ne demandez pas l’asile en Allemagne."

Taleb A. travaillait comme médecin spécialiste en psychiatrie en Saxe-Anhalt. Une porte-parole de l’établissement, où il exerçait dans une unité spécialisée pour les délinquants toxicomanes, a confirmé qu'il était employé depuis mars 2020. Dans la nuit, le ministère de la Santé de Saxe-Anhalt a transmis son dossier personnel aux autorités chargées de l’enquête.

Un avertissement venu d'Arabie saoudite

L’Arabie saoudite avait mis en garde l'Allemagne au sujet de Taleb A., selon des sources sécuritaires saoudiennes. Le royaume aurait demandé son extradition, mais n’aurait pas reçu de réponse de l'Allemagne.

Le suspect serait originaire d'Al-Hofuf, dans l'est du pays, une région majoritairement chiite. L'Arabie saoudite a condamné l'attaque meurtrière, exprimant sa solidarité avec le peuple allemand et les familles des victimes, sans mentionner le suspect dans sa déclaration officielle.

La piste d'un attentat islamiste semble s'éloigner, même si les raisons de l'acte restent mystérieuses. Image : Jan Woitas/dpa/picture alliance

Réactions politiques et enquête en cours

Olaf Scholz a promis une enquête complète : "Rien ne doit être laissé sans réponse. Nous devons comprendre les actions et les motivations du suspect et y répondre avec toutes les conséquences juridiques." Le ministre-président Haseloff a annoncé des mesures de soutien financier et organisationnel pour aider les victimes et leurs proches.

Des responsables politiques, dont Nancy Faeser (SPD), ministre fédérale de l’Intérieur, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont exprimé leur solidarité. Une cérémonie de commémoration est prévue dans la cathédrale de Magdebourg.

Un traumatisme rappelant Berlin

Cette attaque survient presque huit ans après celle du marché de Noël de Berlin, où un terroriste islamiste avait tué 12 personnes en fonçant sur une foule avec un camion. À la suite de l'attaque de Magdebourg, la sécurité a été renforcée sur les marchés de Noël dans tout le pays.

Un téléphone portable aurait filmé l’arrestation de Taleb A., montrant un policier braquant son arme sur lui, l’ordonnant de se coucher et d’obéir. Cette attaque, décrite par des témoins comme terrifiante, a replongé le pays dans un climat d’inquiétude avant les fêtes.

Actualisé ce 21.12.2024 à 16'00 TU