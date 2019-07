Algérie : "L'armée doit parrainer le dialogue"

En Algérie, l'élection présidentielle aurait du avoir lieu jeudi (04.07). Mais faute de candidat pour prendre la succession d'Abdelaziz Bouteflika et avec la contestation qui dure depuis presque cinq mois, elle n'a pas eu lieu. Mercredi, le président par intérim Abdelkader Bensalah a proposé un dialogue sans l'armée, ni l'État. Il serait animé par "des personnalités nationales, crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale. Mais la société civile n'est pas tout à fait satisfaite. Said Salhi est le vice-président de la ligue algérienne des droits de l'homme.