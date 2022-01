Algérie - Côte d'Ivoire, un match tranchant pour les Fennecs

Champions d'Afrique en titre, les Algériens ont pourtant mal entamé la CAN au Cameroun. Avec 1 point et zéro but dans les deux premières rencontres de la phase de poule, les Algériens sont condamnés à remporter le duel qui va les opposer aux Ivoiriens à 16h00 TU : "On doit gagner ce match pour espérer la qualification au tour suivant", a notamment déclaré Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien.

La Côte d'Ivoire est pourtant moins inquiète. Les Eléphants sont en effet en tête du groupe E avec 4 points. Même en cas d’échec face à l'Algérie, la Côte d'Ivoire serait à l’abris et pourrait avoir son ticket pour les huitièmes de finale en tant que meilleure troisième.

La deuxième rencontre du groupe E mettra aux prises, toujours à 16h00 TU, la Guinée-Equatoriale à la Sierra Leone, respectivement 2ème et 3ème du groupe. La Guinée Equatoriale a créé la sensation en battant l'Algérie 1-0. La Sierra Leone est, contre toute attente, parvenue à tenir en échec la Côte d'Ivoire et l'Algérie.

La surprise équipe de la Sierra Leone

La Sierra Leone est la 108e nation au classement FIFA. Mais elle est parvenue à accrocher les Ivoriens et les Algériens qui sont pourtant parmi les grands favoris de cette 33ème édition de la CAN.

Selon Tom Legg, ancien directeur technique de la Sierra Leone cette performance des Sierra Leonais est le résultat des efforts fournis en synérgie :

“John Keister, comme son prédécesseur John MacKinstry, insuffle une certaine stabilité et un certain calme à cette équipe. De fait, la somme de talents qui existe en Sierra Leone est alors capable de fonctionner en tant que collectif et cela lui permet d’évoluer au meilleur niveau du football africain actuellement", fait-il savoir.

Les deux dernières rencontres de la phase de poules vont opposer les équipes du groupe F. Le Mali et la Gambie se partagent la première place avec quatre points, suivis de la Tunisie avec trois points. Ce soir, à 20h, les Aigles du Mali affrontent les Mauritaniens au stade de Japoma tandis que les Aigles de Carthage joueront contre les Gambiens, au stade de Limbé.