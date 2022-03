Afrique

Le combat de Jane Waithera contre la stigmatisation de l'albinisme

Jane Waithera a été abandonnée par sa mère à cause de son albinisme. Mais son talent, son esprit et sa détermination l'ont menée jusqu'à l'école et l'université. Aujourd'hui, cette femme d'affaires, écrivaine et militante est la plus connue des défenseuses des personnes atteintes d'albinisme au Kenya.