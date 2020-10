Alassane Ouattara en tête d'affiche

A Abidjan, de la Riviera à Abobo en passant par Adjamé et les deux Plateaux, les affiches et les posters géants du président sortant sont les plus visibles, comme s’il était l’unique candidat en lice pour cette élection présidentielle du 31 Octobre prochain.

A voir également : Brice Oueza, l'activiste qui encourage les jeunes Ivoiriens à aller voter

Les personnes rencontrées dans les rues d’Abidjan font le même constat.

"C'est maintenant que je viens de constater les affiches sur les différents panneaux, explique cette habitante. J’ai vu que deux panneaux et si je ne me trompe pas et ils étaient pour le président actuel."

Une autre raconte que "Ce sont les affiches d’ADO que je vois, à part ça je ne vois aucune autre affiche."

Écouter l'audio 01:46 La campagne d'affichage : écoutez notre reportage à Abidjan

Les affiches de la CEI

Pendant tout notre parcours, nous n’avons aperçu que quelques affiches du candidat Kouadio Konan Bertin, dit KKB.

A côté des affiches des candidats Alassane Ouattara et Kouadio Konan Bertin, on peut voir quelques panneaux de sensibilisation de la Commission électorale indépendante (CEI) pour appeler à une élection sans violence, comme l'explique Mohamed Dosso :

"Ce panneau m’invite à voter dans la paix avec tous les Ivoiriens, en tout cas ça me concerne d’aller à la paix. Tout le monde doit aller à la paix, voter ensemble, s’amuser ensemble, c’est de ça que les Ivoiriens ont besoin actuellement."

Les affiches de Kouadio Konan Bertin se font plutôt rares

Ouattara comme thème de campagne

Si la campagne présidentielle est morose à Abidjan et les affiches peu nombreuses, c'est qu'il n'existe pas suffisamment de candidats de poids face à Alassane Ouattara, estime l'analyste politique Geoffroy Kouao :

"Pour l’instant ne sont visibles que les affiches du candidat Alassane Ouattara, ceux du candidat Konan Kouadio Bertin dit KKB sont presque invisibles. Les deux autres candidats ayant fait défection, il est évident qu’on ne peut pas voir leurs affiches. Contrairement à 2010 et 2015 où les panneaux publicitaires de Ouattara le montraient avec les différents corps sociaux, cette année il est quasiment seul et la thématique a extrêmement évolué."

En plus des panneaux d’affichages, la télévision, la radio et les journaux, les candidats Alassane Ouattara et Kouadio Konan Bertin, ainsi que les deux candidats de l’opposition, Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan, qui ont décidé de boycotter le scrutin du 31 octobre, font tous campagne sur les réseaux sociaux.