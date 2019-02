Ajax & Real: le 600e match de Sergio Ramos avec les Merengues

Sergio Ramos a réalisé mercredi un pas vers le cercle des Madril`rnes les plus capés. Le match aller comptant pour les huitièmes de finale opposait les Néerlandais d'Ajax aux Madrilènes de Real.

Le triple tenant du titre s'est difficilement imposé, et le match était le 600e pour le capitaine Sergio Ramos sous le maillot du Real.

A 32 ans, il grimpe ainsi dans le classement des Madrilènes les plus capés. Sergio Ramos pourrait prochainement égaler les légendes Fernando Hierro et Paco Genro 601 buts ou viser loin, Iker Casillas 725 matches et le recordman Raoul 741 matches.

"C'est plus que 600 matches, c'est toute une vie en blanc" a écrit sur son compte twitter Sergio Ramos au terme de la rencontre Ajax & Real.

Les joueurs de Dortmund après la défaite 0-3 à Wembley

Dortmund: problème de "discipline" sous Favre

Bildsport parle de problème de "discipline" au sein de l'équipe, une discipline que le manager Lucien Favre peine à inculquer au sein des joueurs indique Bildsport.

En effet, au stade de Wembley mercredi soir, le leader du championnat allemand s'est lamentablement incliné 3-0 dont les deux derniers buts encaissés dans les 10 dernières minutes de la rencontre face à Tottenham.

Et ce n'est pas la première, le Borussia Dortmund a montré des insuffisances. Des insuffisances affichées ces derniers temps même dans le championnat allemand.