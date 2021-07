En Afrique du Sud, l'armée mobilise les réservistes face aux pilleurs

Info Matin 07.00 TU (13.07.2021)

Au sommaire de l’édition : le réchauffement des relations entre la RDC et le Burundi. Les présidents Félix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye auront un tête-à-tête ce mardi à Kinshasa. Kinshasa où la loi sur la " Congolité" est au cœur des débats depuis quelques semaines. En Afrique du sud, face aux violentes manifestations et pillages, l’armée a été appelée en renfort..