L'extrême droite arrive en tête d'un scrutin régional

Selon les sondages de sortie des urnes, l'AfD arrive en première position en Thuringe avec 30,5% des voix, loin devant les conservateurs de la CDU qui récoltent 24,5% des suffrages. Dans l'autre région où l'on votait également ce dimanche, la Saxe, les conservateurs arrivent en tête avec 31,5% mais à un cheveu de l'AfD qui récolte 30% des voix. Des scores sans précédent dans ces deux bastions électoraux de l'extrême droite. A noter qu'en Thuringe, c'est aussi l'une des figures les plus radicales de l'AfD, Björn Höcke, qui engrange la victoire.

Le phénomène Wagenknecht

Que ce soit en Thuringe ou en Saxe, la nouvelle formation de gauche de Sarah Wagenknecht arrive troisième. Une percée intéressante puisque l'ancienne figure de "die Linke", le parti d'extrême gauche, a fondé son parti "BSW" il y a quelques mois seulement .

L'AfD et le BSW ont tous les deux fait campagne sur la lutte contre l'immigration. Un thème particulièrement sensible après le triple meurtre au couteau imputé à un Syrien à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne, il y a un peu plus d'une semaine. Les deux partis appellent également à mettre un terme aux livraisons d'armes à l'Ukraine, une position populaire dans ces deux régions de l'ex-RDA.

Tractations compliquées à venir

Difficile de dire pour le moment à quoi ressembleront les futurs gouvernements régionaux. Ils seront forcément le fruit de tractations et d'alliances ces prochains jours puisqu'aucun parti n'a obtenu la majorité absolue.

Les conservateurs ont déjà annoncé qu'ils ne s'allieraient pas avec l'AfD pour former une majortié gouvernementale. "Cela ne va être pas facile", a déclaré Michael Kretschmer, tête de liste de la CDU en Saxe. "Mais une chose est sûre : avec de nombreuses discussions et la volonté de faire quelque chose pour ce pays, nous pouvons réussir, grâce aux résultats des élections, à donner à la Saxe un gouvernement stable qui serve le pays et qui aille de l'avant, avec humilité."

Claque pour Berlin

Une autre chose est sûre, ces résultats électoraux régionaux sont un nouveau coup dur pour la fragile coalition du chancelier social-démocrate Olaf Scholz.

Son parti, le SPD, enregistre un score faible (entre 6,5% et 8,5%) tandis que ses deux partenaires de coalition dégringolent : les Verts sortent du parlement de Thuringe et le Libéraux ne seront probablement plus représentés ni en Thuringe ni en Saxe.

Alice Weidel, co-présidente de l'AfD a estimé que les résultats du jour étaient donc aussi "une punition" pour le gouvernement à Berlin. "C'est un requiem pour cette coalition" et elle "devrait se demander si elle peut continuer à gouverner. Au plus tard avec les élections dans le Brandebourg, cette question de l'organisation de nouvelles élections [au niveau fédéral, n.d.l.r.] devra être posée". Le scrutin dans cette région qui entoure Berlin est prévu pour le 22 septembre.