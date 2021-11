Dans la cinquième saison de Chasseurs de Crimes, les histoires tournent autour de l’incitation à la haine, du choléra et du charbon de bois.

Dans la lignée de Learning by Ear, le fameux programme de fictions radiophoniques de la DW, les histoires de Chasseurs de Crimes fournissent des informations utiles et incitent les auditeurs à chercher eux-mêmes des solutions afin d’agir efficacement.

Les feuilletons sont écrits par des auteurs africains et les rôles incarnés par des acteurs sur tout le continent. Chacun des trois feuilletons en français comprend 10 épisodes de 12’30 minutes.

Le programme est disponible en français, anglais, swahili, haoussa, portugais et amharique. Chasseurs de Crimes est diffusé sur la DW et sur plus de 400 radios partenaires à travers l’Afrique. Tous les épisodes sont disponibles en ligne et font également l’objet de discussions sur les plateformes de médias sociaux de la DW.