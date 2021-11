Suivez les enquêteurs dans leur combat pour la vérité et la justice, tout en ayant une vue d'ensemble sur un sujet épineux. Meurtre, enlèvement, secrets de famille, intrigues politiques, corruption, aucun ingrédient ne manque : suspens garanti ! Qu'il s'agisse de cybercriminalité, de fake news, de gestion des déchets, d'abus sexuels, de droit des enfants : ce format va au cœur des thèmes d'actualité. Dans la continuité du programme de feuilletons éducatifs Learning by Ear, Chasseurs de crimes propose des contenus et des informations sous forme divertissante et incite les auditeurs à réfléchir pour trouver des solutions.