Achille Mbembe : "Emmanuel Macron a une nouvelle vision de l’Afrique"

Montpellier, dans le sud de la France, abritera le 8 octobre prochainle sommet Afrique-France, sans la participation des chefs d’État Africains, et c’est une nouveauté. Dans le cadre de la préparation de ce sommet, le chef de l’État français, Emmanuel Macron, a fait appel à l’intellectuel et universitaire camerounais.

Selon ses organisateurs, le sommet de Montpellier sera tourné vers les acteurs du changement (entrepreneurs, intellectuels, chercheurs, artistes, sportifs, créateurs, influenceurs…), afin de questionner et redéfinir les fondamentaux de la relation entre la France et le continent africain en écoutant la jeunesse, en répondant à ses interrogations et en créant un nouvel espace de dialogue orienté vers l’avenir.

L‘intellectuel camerounais Achille Mbembe a été sollicité par Emmanuel Macron pour préparer l’échange qu’il entend avoir avec la société civile lors de ce sommet Afrique-France.

C’est ainsi que plusieurs rencontres ont eu lieu avec les diasporas, pour échanger sur les priorités qu'elles souhaitent mettre en avant, dans la refondation de la relation entre la France et l’Afrique.

Au micro de la DW, Achille Mbemberésume les grandes lignes de son rapport. Il se prononce aussi sur des sujets d’actualité comme la polémique relative aux velléités du Mali de signer un accord avec la société militaire privée Russe, Wagner.

