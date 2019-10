Accord sur le Brexit, l'attente se prolonge

D’abord il y a eu la tentative du gouvernement britannique d'obtenir un vote du Parlement sur l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles. Tentative qui s’est de nouveau soldée par un échec. Et du côté de l’UE on devait se prononcer sur un éventuel report de la date de sortie formulé, malgré lui, par le Premier ministre Britannique Boris Johnson…

Plus tôt dans la journée, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas s'était exprimé sur le sujet en déclarant que l'Allemagne et l'UE ne souhaitaient pas que le Royaume-Uni se retire du bloc avec un Brexit sans accord. "C’est un exploit diplomatique qu’il y ait maintenant un accord, que nous considérons comme équilibré et juste, entre l’Union européenne et le gouvernement britannique".

Un accord “équilibré” qui peine à passer

Dans dix jours, le Royaume-Uni doit en principe quitter l’Union et pour Tony Travers, professeur à la London School of Economics, un départ sans accord n’est pas à écarté. "Partir sans un "deal" est encore possible. Et même si cet accord de retrait passait devant le parlement, la période de transition s'achève, du moins à notre connaissance, à la fin de 2020. On pourrait donc parler d'absence d'accord à ce moment-là, si toujours rien n'a été conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le gouvernement prévoit toujours de mettre en place des plans d'urgence en cas d'absence d'accord. Mais je pense que le désir le plus pressant au Parlement, parmi les députés de tous les types, est de conclure un accord et de laisser tout cela derrière eux " explique l'expert.

Plus de trois ans après le référendum de 2016 qui a vu 52% des Britanniques dire “OUI” pour un départ de l’UE, l'opinion et les parlementaires restent toujours très divisés sur le sujet. Le Brexit, devient une saga qui, aux yeux de beaucoup, s’éternise.