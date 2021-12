Abidjan : qui sont les auteurs des violences électorales ?

Selon Pierre Dagbo Gode, politologue et proche de l'opposition, depuis les vingt dernières années, la justice ivoirienne a toujours favorisé le gouvernement, ignorant les crimes commis par les proches du pouvoir. Pierre Dagbo Gode a été joint par Etienne Gatanazi.

Adou Richard, le procureur de la République a fait savoir que deux cent trente-trois personnes sont impliquées à divers degrés dans la commission de ces infractions.

Plusieurs poids lourds de l'opposition en Côte d'Ivoire sont "toujours poursuivis", dans le cadre des violences meurtrières qui avaient émaillé l'élection présidentielle de 2020, à l'heure où le climat politique se décrispe pourtant dans le pays.

Après six mois d'enquête d'une unité de police et gendarmerie dédiée, le procureur Richard Adou a expliqué que 233 personnes "impliquées à divers degrés" ont été interpellées et 40 sont toujours "activement recherchées".

Une grande majorité des personnes interpellées ont toutefois été remises en liberté sous contrôle judiciaire, à l'image du leader du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N'Guessan ou le numéro deux du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Maurice Kakou Guikahué qui ont passé plusieurs semaines en prison fin 2020.