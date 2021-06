Abidjan : l'artiste Guy Guy l'Amour crée de l'emploi jeune

C'est en pleine crise politico-militaire de 2002 que Anicet Guy a décidé de quitter la Côte d'Ivoire pour s'installer en France. Quinze ans après, l'artiste ivoirien est de retour dans son pays. Il explique pourquoi il était parti de la maison.

‘’J’avais rencontré mon âme sœur. Voilà et puis derrière on a décidé de vivre entre la Côte d’Ivoire et la France. On a choisi de rester sur la France. Et c’est ce qui s’est passé. Je suis resté en France pendant près de quinze (15) ans. J’ai essayé de faire des retours au niveau de la musique, n’ayant pas assez de temps pour vraiment m’adonner à la musique, ça n’a pas facile, du coup il y a eu un silence qui s’est installé.’’

En France, Anicet Guy a fait de nombreux petits boulots et suivi de nombreuses formations. Mais il n’a jamais été question pour lui de rester indéfiniment dans l’hexagone.

Anicet Guy a toujours voulu revenir au pays afin de contribuer à son développement.

‘’Dans mon esprit, quand je partais, c’était qu'il fallait que je revienne. Parce que j’avais des objectifs pour l’Afrique et pour la Côte d’Ivoire, là où je vis. Et puis je suis passionné par beaucoup de choses, et il n’y’avait qu’ici que je pouvais les faire. En France, mon premier métier était le poste d'un agent de sécurité. Et puis je suis rentré dans la sécurité incendie. Et après j’ai fait une formation dans la maintenance des extincteurs, vérification, audits etc. Donc je suis dans la sécurité incendie. Tout ce qui est matériel incendie. C’est ce que j’ai fait comme dernier boulot. Après j’ai fait une dernière formation sur les permis comme livreur de carburant. Mais après avec le coronavirus, tout était bloqué. Et je me suis dit que le moment était venu de rentrer en Côte d'ivoire et de développer cette activité là ici.‘’

Anicet Guy a ouvert deux entreprises : une dans la sécurité incendie et l’autre dans l’immobilier. Les deux entreprises emploient trente-cinq personnes dont le plus jeune, Jaurès Zahé, est âgé de 19 ans. Celui-ci travaille travaille comme technicien de surface. Il se réjouit de l'opportunité qui lui est offerte.

‘’Je fais l’entretien de la cour et du bâtiment. Ce travail me plait beaucoup. Mon patron est bon, il est gentil et puis il prend soin de nous. J’aime travailler avec lui. Chaque jour je demande à Dieu de lui accorder une longue vie et beaucoup d’argent pour que nous aussi, nous puissions en profiter au maximum"

Ange Gouan, 32 ans, carreleur et Joël Patrick Gayé, un agent en sécurité incendie, travaillent pour Anicet Guy depuis plusieurs mois.

Ange et Joël Patrick expliquent que c'est grâce leurs emplois qu'ils réussissent à subvenir aux charges de leurs familles.

"Il m’a donné la chance d’avoir un emploi. En tout cas, c’est un bon patron. Il a été gentil avec moi, il est bon avec moi. Grâce à lui, aujourd’hui je nourris ma famille et je paie la scolarité de mes enfants. C’est un patron qui donne beaucoup de conseils, c’est quelqu’un qui mise beaucoup sur la rigueur. Sa manière de travailler nous encourage à bosser.Ça nous facilite la tâche sur le terrain.‘’

A trente-quatre (34 ans), Anicet Guy ne compte pas s’arrêter à la création de ses deux entreprises même si c’est maintenant qu’il découvre les dures réalités du monde des affaires en Côte d’Ivoire. Son ambition est d'offrir des emplois et un toit à moindre coût à ses employés.

‘’On est chez moi ici. Dans un bâtiment que j’ai construit petit à petit. J’ai un R + 3 et il y a douze (12) appartements. Comme je le disais, je suis passionné par l’immobilier. Donc je suis aussi dans l’immobilier. Mon entreprise fait tout ce qui est lotissement de terrain, vente de terrain. Et plus tard, c’est de construire des maisons qu’on va vendre aux populations. Il y a le volet social aussi, qui permet aux gens d'acquérir un toit à moindre coût. Ce qui me tient aussi à cœur, c'est loger plus tard des étudiants. Faire des résidences pour étudiants. Ça me tient à cœur. Après la musique reste une grosse passion.’’

Ils sont nombreux les Ivoiriens de la disapora qui reviennent investir en Côte d’Ivoire. Et Anicet Guy fait partie de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais oublier d’où l'on vient.

En attendant, le groupe Ayano de Anicet Guy continue de déployer ses projets. Un bel exemple de succès pour l'emploi jeune en Côte d'Ivoire.

